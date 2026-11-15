YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Bahçede yetiştirip yol kenarında satıyor! Kilosunu 20 TL'den satıyor

Kahramanmaraş'ta bir kadın bahçesinde yetiştirdiği ayvaları yol kenarında satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Bahçede yetiştirip yol kenarında satıyor! Kilosunu 20 TL'den satıyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Tedbiller mevkiinde yaşayan Zeynep Kayaalp, ayva hasadı döneminin başlamasıyla ürünlerini toplayıp doğrudan tüketiciyle buluşturuyor. Ayvalar, kalitesine ve büyüklüğüne göre kilogramı 20 ile 70 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Ilıca Mahallesi yönüne ve Kahramanmaraş merkeze giden vatandaşların uğradığı tezgahta satışların Ramazan ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Bahçede yetiştirip yol kenarında satıyor! Kilosunu 20 TL den satıyor 1

REÇEL VE HOŞAF YAPILIYOR

Kayaalp, "Ayvalarımızı kendi bahçemizden topluyoruz, burada satışa sunuyoruz. Allah'a çok şükür satışlarımız güzel. Ayvalarımız yeterli olursa Ramazan ayına kadar satış yapıyoruz. Soğuk havalarda ürünlerimiz bozulmadan kalıyor. Fiyatlar ayvanın kalitesine ve büyüklüğüne göre değişiyor. 20 ile 70 liraya kadar farklı fiyatlardan satıyoruz. Dört çocuğumuzu bu ürünleri yetiştirip satarak büyüttük. Onları evlendirdik, ev bark sahibi yaptık. Başka bir gelirimiz yoktu yıllardır bu işle uğraşıyoruz. Çalışmadan olmuyor, evde oturmakla iş bitmiyor. Ayvadan reçel ve hoşaf yapılıyor. Farklı şekillerde de değerlendiriliyor" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep'te kendine has aroması ve kokusuyla dikkat çekiyorGaziantep'te kendine has aroması ve kokusuyla dikkat çekiyor
Domates ve biber yerine bunu kullanın! Menemene farklı bir dokunuş Domates ve biber yerine bunu kullanın! Menemene farklı bir dokunuş

Anahtar Kelimeler:
ayva Bahçe reçel tarifi yol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ittifakına açık kapı!

Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ittifakına açık kapı!

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Sergen Yalçın Fransa maçı öncesi konuştu! "Bunu bir kenara yazın"

Sergen Yalçın Fransa maçı öncesi konuştu! "Bunu bir kenara yazın"

Önce kanal sonra yönetmen değişti! Evlat dizisinde başrol krizi

Önce kanal sonra yönetmen değişti! Evlat dizisinde başrol krizi

AK Partili isimden emekli ve asgari ücret açıklaması

AK Partili isimden emekli ve asgari ücret açıklaması

Bakan Şimşek'ten emekli, memur ve asgari ücret için dikkat çeken yanıt!

Bakan Şimşek'ten emekli, memur ve asgari ücret için dikkat çeken yanıt!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.