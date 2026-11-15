YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

UNESCO'da fark yaratmıştı: Gaziantep'te kendine has aroması ve kokusuyla dikkat çekiyor

Kış aylarının gelmesiyle birlikte Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden menengiç kahvesine ilgi arttı. Kendine has aroması ve kokusuyla dikkat çeken menengiç kahvesi, soğuk havalarda vatandaşların içini ısıtan geleneksel lezzetler arasında yerini aldı.

UNESCO'da fark yaratmıştı: Gaziantep'te kendine has aroması ve kokusuyla dikkat çekiyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Gastronomi alanında UNESCO'nun fark oluşturan şehirler ağında bulunan Gaziantep'te yemekler ve kebaplar kadar menengiç kahvesi de büyük ilgi görüyor. Gaziantep'in yanı sıra Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinin dağlarında kendiliğinden yetişen ve halk arasında "yabani Antep fıstığı" olarak bilinen menengiç meyvesinden hazırlanan kahve, kafein içermemesi ve aromatik lezzetiyle öne çıkıyor. Özellikle soğuk kış günlerinde sıcak içecek olarak tercih edilen menengiç kahvesi, yöresel ve doğal özellikleriyle de yerli ve yabancı turistler tarafından beğeni topluyor. Antep fıstığını andıran tadıyla dikkat çeken kahve, toz veya öğütülmüş haliyle Türk kahvesi gibi hazırlanabiliyor. Geleneksel lezzetini yıllardır koruyan menengiç kahvesi, kış mevsiminde artan tüketimiyle Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

UNESCO da fark yaratmıştı: Gaziantep te kendine has aroması ve kokusuyla dikkat çekiyor 1

"MENENGİÇ KAHVESİ KIŞ AYLARININ VAZGEÇİLMEZ İÇECEĞİDİR"

Menengiç kahvesinden ve yararlarından bahseden işletme sahibi Mehmet Hilmi Bağcı, "Kış aylarının vazgeçilmezi menengiç kahvesi. Özellikle soğuk kış günlerinde boğaz ağrılarına iyi geldiğini söyleyebiliriz. Menengiç, fıstığın yabani hali, yani aşılanmamış Gaziantep fıstığıdır. Biz de Tahmis Kahvesi'nde sobanın başında misafirlerimizi menengiç kahvesi içmeye bekliyoruz. Menengiç kahvesi tamamen doğal. Uykusuzluk gibi bir probleme neden olmaz. Günde birkaç fincan içilmesinde de bir sakınca olmadığını düşünüyoruz. Eskiden annelerimizin sobanın başında kaynatarak çocuklarına içirdiği bir kahveydi. Çocuklar soğuk almasın, gribal enfeksiyonlara yakalanmasın diye tüketilirdi. Bu nedenle menengiç kahvesi kış aylarının vazgeçilmez içeceğidir" dedi.

UNESCO da fark yaratmıştı: Gaziantep te kendine has aroması ve kokusuyla dikkat çekiyor 2

"DOĞAL BİR ORTAMDA, İNSANLARA DOĞAL TATLAR SUNUYORUZ"

Vatandaşların yoğun talep gösterdiğini söyleyen Bağcı, "Kasım ayının etkisiyle Gaziantep'te havalar soğudu ve soğuk kış günlerine girdik. Vatandaşlar sıcak ortamımızda menengiç kahvesi içmenin ve dinlenmenin keyfini çıkarıyor. Biz de onlara hizmet ediyoruz. Yoğun taleple karşılaşıyoruz, misafirlerimiz bizden memnun. Çünkü menengiç doğal bir malzeme ve kafein içermiyor. Çocuklar da tüketebiliyor. Hamile kadınlarımız da içebiliyor. Yan etkisi olmayan bir kahve diyebiliriz. Menengiç kahvesini sütle hazırlıyoruz. Sütü kaynatıp içerisine menengiç ekliyoruz. Doğal bir malzeme ve doğal bir ortamda, insanlara doğal tatlar sunuyoruz" dedi.

UNESCO da fark yaratmıştı: Gaziantep te kendine has aroması ve kokusuyla dikkat çekiyor 3

"KAHVE SEVEN HERKESE TAVSİYE EDERİM"

Menengiç kahvesini çok beğendiğini aktaran Remziye Eran, "İstanbul'dan geldim. Burası benim üçüncü gelişim ancak her gelişimde ayrı bir tat ve ayrı bir lezzet alıyorum. Şu anda menengiç kahvesini denedim. Gayet lezzetli geldi, damak tadıma da uygun. Büyük bir keyifle içiyorum. Bana anlatılanlara ve yaptığım araştırmalara göre menengiç kahvesinin şifa deposu olduğu söyleniyor. Gerçekten de keyifle içiliyor. Eminim buradaki insanlar da bunu daha iyi biliyor, deneyimlemişlerdir. Kahve seven herkese tavsiye ederim. Ben de kahveciyim ve kahveyi çok severim. Çok lezzetli ve hafif bir içecek. Şifalı olduğu söylendiği için de içmek daha keyifli geliyor" diye konuştu.

UNESCO da fark yaratmıştı: Gaziantep te kendine has aroması ve kokusuyla dikkat çekiyor 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Domates ve biber yerine bunu kullanın! Menemene farklı bir dokunuş Domates ve biber yerine bunu kullanın! Menemene farklı bir dokunuş
1 kilo 250 gramlık balık 75 liraya satılıyor1 kilo 250 gramlık balık 75 liraya satılıyor

Anahtar Kelimeler:
menengiç Gaziantep kahve UNESCO kış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ittifakına açık kapı!

Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ittifakına açık kapı!

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Sergen Yalçın Fransa maçı öncesi konuştu! "Bunu bir kenara yazın"

Sergen Yalçın Fransa maçı öncesi konuştu! "Bunu bir kenara yazın"

Önce kanal sonra yönetmen değişti! Evlat dizisinde başrol krizi

Önce kanal sonra yönetmen değişti! Evlat dizisinde başrol krizi

AK Partili isimden emekli ve asgari ücret açıklaması

AK Partili isimden emekli ve asgari ücret açıklaması

Bakan Şimşek'ten emekli, memur ve asgari ücret için dikkat çeken yanıt!

Bakan Şimşek'ten emekli, memur ve asgari ücret için dikkat çeken yanıt!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.