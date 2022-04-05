Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazan'ın 4. günü iftar menüsü! Dikkat çeken ana yemek

Ramazan’da sağlıklı ve dengeli bir beslenme sağlayabilmek için tüketilen yemeklerin uzun süre tok tutan besinlerden seçilmesi gerekiyor. Ramazan ayında yüksek protein içeriği sebebiyle kırmızı et tüketiminin önemine dikkat çekiyor. İftar sofrasında protein ihtiyacınızı destekleyecek enfes dana haşlama tarifi, mükemmel balkabaklı ekmek tarifi ve enfes pirinç pilavı ile Ramazan'ın 4. günü iftar menüsünü oluşturabilirsiniz.

DANA KEMİKLİ HAŞLAMA TARİFİ

MALZEMELER

1 kilo dana kemikli haşlamalık et

2 yemek kaşığı zeytinyağı

10 adet arpacık soğan

4 diş sarımsak

2 adet havuç

2 adet patates

1 adet elma

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 adet defne yaprağı

Yarım limon

500 ml sıcak su

YAPILIŞI

Arpacık soğan, 4 diş sarımsak ve havucu baharatlarla birlikte zeytinyağda hafif kavurduktan sonra dana kemikli haşlamalık eti de ekleyerek etleri renk alana kadar kavurmaya devam edin. Yumuşayan sebzeler ve etin üzerine 500 ml sıcak suyu ve yarım limonu kabuğuyla birlikte ekleyip tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte pişirin. En son patates ve elmayı da ekleyerek ikisi de yumuşayana kadar pişirip servise hazır hale getirebilirsiniz.

BALKABAKLI EKMEK TARİFİ

MALZEMELER

Yarım bal kabağı

1 çay bardağı ılık su

1,5 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

Yarım çay bardağı ılık süt

1 çay bardağı sıvı yağ

4,5 - 5 su bardağı un

1 paket instant Maya

YAPILIŞI

Bal kabağını ayıklayıp kabuklarını soyun, iri küpler şeklinde kesin ve bir tencereye alın. 1 çay bardağı suyu ilave edin, kapağını kapatıp orta ateşte 15-20 dakika kaynatın. Soğutup püre haline getirin. Tuz, şeker, ılık süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Unu bir çırpma kabına eleyin, mayayı ilave edip kaşık ile karıştırın. Bal kabaklı karışımı da ilave edip mikserin hamur karıştırıcı uçları ile 5 dakika çırpın. Hamurun üzerini kapatıp ılık ortamda 40 dakika bekletin. Kalıbı margarin ile yağlayın. Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması için önceden açın. Süre sonunda hamuru el ile kısa bir süre yoğurun ve kalıba alın. Üzerini kapatıp mayalanması için 35 dakika daha bekletin.

Süre sonunda hamurun üzerini bıçak yardımı ile uzunlamasına 1 cm derinliğinde kesin. Fırının orta katında 170 derecede, yaklaşık 40 dakika kadar pişirin. Pişen ekmeği fırından alıp bekletmeden kalıptan çıkarın. Soğutup dilimleyerek servis yapın.

PİRİNÇ PİLAVI

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

2,5 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

YAPILIŞI

Pirinci bol su ile yıkayın. Uygun bir kaba alarak üzerini geçecek kadar ılık su ekleyin. Birazda tuz ilave edip karıştırın ve 15-20 dakika bekletin. Daha sonra yıkayarak suyunu süzün. Nişastası gidene kadar yıkıyoruz. Çıkan suyun berrak olması gerekiyor.

Tencerede tereyağını eritip suyu süzülmüş pirinci ekleyin ve 4-5 dakika kadar kavurun. Pirinçlerin yeteri kadar kavrulduğunu pirinler tane tane dökülmeye başladığında anlayabilirsiniz.

Pirinçler kavrulduktan sonra sıcak su veya sıcak et suyunu ekleyelim. İsterseniz yarım tavuk suyu yarım sıcak su kullanabilirsiniz. Tavuk suyunuz yağlı ise bu şekilde su ile karıştırmanızı tavsiye ederim ancak yağlı değilse tamamı tavuk suyu ile çok daha lezzetli olacaktır. Son olarak tuzu ekleyin. Pilavımızı kapağı kapalı bir şekilde önce yüksek ateşte pişmeye bırakalım.

Üzeri göz göz olduğunda yani üzerindeki suyu çekip pilavın üzerinde nokta nokta delikler oluştuğunda kısık ateşe alalım. Pirinçler yumuşayıp suyu tamamen çekene kadar pişirelim.

Pişen pilavımızı ocaktan aldıktan sonra üzerine havlu peçete sererek kapağını tekrar kapatalım.

Pilavı 10-15 dk. dinlendirelim. Daha sonra tahta kaşık ile karıştırarak servis yapabilirsiniz.

AFİYET OLSUN



