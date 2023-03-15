'Bugün ne pişirsem?' diye düşünenlere enfes tarifler! İşte 15 Mart yemek menüsü

Akşam yemeğinde servis edebileceğiniz en lezzetli yemek tariflerini sizler için derledik. Bugün yemekte patlıcanlı bulgur pilavı, domates çorbası, patates püreli rosto, havuç tarator ve tatlı olarak da sütlü irmik tatlısı var. İşte 15 Mart yemek menüsü tarifleri...

DOMATES ÇORBASI

Domates çorbası tarifi, herkesin tarif defterinin ilk sayfalarında yer alması gereken enfes çorbalardan biridir.

PATLICANLI BULGUR PİLAVI

Biz köriyi genellikle et sosu olarak kullanıyoruz ama özellikle patlıcanla birleşince tadı çok daha lezzetli oluyor.

PATATES PÜRELİ ROSTO KÖFTE

Et yemeklerinin en sevilen tatlarından biri olan rosto köfte, akşam yemeği sofralarınızı şenlendirecek.

HAVUÇ TARATOR

Havuç herkesin dolabında olan malzemelerin başında geliyor. Hem meze tariflerinde hem de tuzlu ve tatlı tariflerde kullanılabilen havuç, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde oldukça faydalı bir besin.

SÜTLÜ İRMİK TATLISI

İrmik kullanılarak yapılan tatlılar kendilerine öz dokularıyla oldukça seviliyor. İrmiği sadece helvada kullanmamak gerekiyor. Sütlü irmik tatlısı tarifi oldukça hafif oluyor.



