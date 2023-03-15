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'Bugün ne pişirsem?' diye düşünenlere enfes tarifler! İşte 15 Mart yemek menüsü

15.03.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' diyorsanız sizler için hazırladığımız enfes 15 Mart yemek menüsü içeriğimizden fikir alabilirsiniz. Bugün yemekte birbirinden doyurucu ve lezzetli tarifler var. Patlıcanlı bulgur pilavını daha önce denemediyseniz bayılacaksınız. İşte 15 Mart yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünenlere enfes tarifler! İşte 15 Mart yemek menüsü

Akşam yemeğinde servis edebileceğiniz en lezzetli yemek tariflerini sizler için derledik. Bugün yemekte patlıcanlı bulgur pilavı, domates çorbası, patates püreli rosto, havuç tarator ve tatlı olarak da sütlü irmik tatlısı var. İşte 15 Mart yemek menüsü tarifleri...

DOMATES ÇORBASI

Domates çorbası tarifi, herkesin tarif defterinin ilk sayfalarında yer alması gereken enfes çorbalardan biridir.

Enfes domates çorbası nasıl yapılır? Enfes domates çorbası nasıl yapılır?

PATLICANLI BULGUR PİLAVI

Biz köriyi genellikle et sosu olarak kullanıyoruz ama özellikle patlıcanla birleşince tadı çok daha lezzetli oluyor.

Körili ve Patlıcanlı Bulgur Pilavı Körili ve Patlıcanlı Bulgur Pilavı

PATATES PÜRELİ ROSTO KÖFTE

Et yemeklerinin en sevilen tatlarından biri olan rosto köfte, akşam yemeği sofralarınızı şenlendirecek.

Rosto Köfte Rosto Köfte

HAVUÇ TARATOR

Havuç herkesin dolabında olan malzemelerin başında geliyor. Hem meze tariflerinde hem de tuzlu ve tatlı tariflerde kullanılabilen havuç, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde oldukça faydalı bir besin.

Meze Tarifi Meze Tarifi

SÜTLÜ İRMİK TATLISI

İrmik kullanılarak yapılan tatlılar kendilerine öz dokularıyla oldukça seviliyor. İrmiği sadece helvada kullanmamak gerekiyor. Sütlü irmik tatlısı tarifi oldukça hafif oluyor.

Anında hazırlanan irmik tatlısı tarifi! Ekonomik ve lezzetli... Anında hazırlanan irmik tatlısı tarifi! Ekonomik ve lezzetli...


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