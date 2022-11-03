YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. ‘Bugün ne pişirsem’ diye soranlar için en doyurucu tarifler! 3 Kasım yemek menüsü

‘Bugün ne pişirsem’ diye soranlar için en doyurucu tarifler! 3 Kasım yemek menüsü

03.11.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günün menüsü araştırılıyor. Sizler için çeşitli tariflerle 3 Kasım yemek menüsü hazırladık. Menüde bu defa beşamel soslu tavuk var. İşte 3 Kasım yemek menüsü...

‘Bugün ne pişirsem’ diye soranlar için en doyurucu tarifler! 3 Kasım yemek menüsü

Siz de 'Bugün ne pişirsem?' sorusunu soruyorsanız bu haber tam size göre. Çorbadan tatlıya kadar hazırladığımız menü önerisinden fikir alabilirsiniz. İşte 3 Kasım yemek menüsü...

MİNESTRONE ÇORBASI

Oldukça sağlıklı olan minestrone çorbası sebzelerin karışımıyla elde edilir. Kereviz, lahama, kuru fasulte, ıspanak gibi malzemelerin karışımıyla yapılır.

Daha sağlıklısı yok: İtalyan usulü Minestrone çorbası tarifi! Daha sağlıklısı yok: İtalyan usulü Minestrone çorbası tarifi!

BEŞAMEL SOSLU TAVUK

Lezz soslardan biri olan beşameli bir de tavukta deneyin. Bu tarif ağızda dağılan tadıyla tam bir lezzet şöleni yaşatacak. 35 dakikada hazırlanıyor. Tarife ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Herkes tarifini isteyecek: Beşamel soslu tavuk tarifi Herkes tarifini isteyecek: Beşamel soslu tavuk tarifi

PATATES SALATASI

Patates salatasını bu defa Alman usulü hazırlayın. Bunun için patates, hindi füme, sarımsak gibi malzemeler gerekiyor.

Klasik salataları unutturur! Alman usulü patates salatası Klasik salataları unutturur! Alman usulü patates salatası

HİRA TATLISI

Yemekten sonra tatlı olarak şerbetli bir tatlıya yer verdik. Hira tatlısı pratik ve lezizdir. Yoğurt, un, irmik, yumurta gibi malzemelerden yapılır.

En pratik şerbetli tatlı: Hira tatlısı tarifi! En pratik şerbetli tatlı: Hira tatlısı tarifi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes tarifini isteyecek: Beşamel soslu tavuk tarifiHerkes tarifini isteyecek: Beşamel soslu tavuk tarifi
Mis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değişmiş gibiMis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değişmiş gibi
Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 liraHer gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira
Anahtar Kelimeler:
beşamel sos tarifi hira tatlısı tarif leziz

En Çok Okunan Haberler

Tatlıses ve Derya Tuna gözyaşlarını tutamadı! En acı gününde yalnız bırakmadı

Tatlıses ve Derya Tuna gözyaşlarını tutamadı! En acı gününde yalnız bırakmadı

1 milyonu kazanmıştı! Bakın şimdi ne yapıyor

1 milyonu kazanmıştı! Bakın şimdi ne yapıyor

Güldür Güldür'ün sevilen ismi evlendi! Sürpriz nikâhtan kareler

Güldür Güldür'ün sevilen ismi evlendi! Sürpriz nikâhtan kareler

Ev sahibi 3750 TL olan kirayı bakın kaç TL'ye çıkarmak istedi

Ev sahibi 3750 TL olan kirayı bakın kaç TL'ye çıkarmak istedi

Cinsiyet değiştirmişti! 'İyice kafayı bozdu'

Cinsiyet değiştirmişti! 'İyice kafayı bozdu'

Herkes tarifini isteyecek: Beşamel soslu tavuk tarifi

Herkes tarifini isteyecek: Beşamel soslu tavuk tarifi

İlginizi Çekebilir

“Ölümle tanıştım!” Uçurumun dibindeki hamağı yırtılınca...

“Ölümle tanıştım!” Uçurumun dibindeki hamağı yırtılınca...

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Az bilinen faydalarını öğrenince çayı daha çok seveceksiniz

Az bilinen faydalarını öğrenince çayı daha çok seveceksiniz

En ölümcül kanser 3 yıl önce tespit edilebilir! Hayati önemi var

En ölümcül kanser 3 yıl önce tespit edilebilir! Hayati önemi var

Flaş fırsat: Airfryer çok kısa bir süreliğine 1700 TL'ye düştü! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Airfryer çok kısa bir süreliğine 1700 TL'ye düştü! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.