‘Bugün ne pişirsem’ diye soranlar için en doyurucu tarifler! 3 Kasım yemek menüsü

Siz de 'Bugün ne pişirsem?' sorusunu soruyorsanız bu haber tam size göre. Çorbadan tatlıya kadar hazırladığımız menü önerisinden fikir alabilirsiniz. İşte 3 Kasım yemek menüsü...

MİNESTRONE ÇORBASI

Oldukça sağlıklı olan minestrone çorbası sebzelerin karışımıyla elde edilir. Kereviz, lahama, kuru fasulte, ıspanak gibi malzemelerin karışımıyla yapılır.

BEŞAMEL SOSLU TAVUK

Lezz soslardan biri olan beşameli bir de tavukta deneyin. Bu tarif ağızda dağılan tadıyla tam bir lezzet şöleni yaşatacak. 35 dakikada hazırlanıyor. Tarife ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

PATATES SALATASI

Patates salatasını bu defa Alman usulü hazırlayın. Bunun için patates, hindi füme, sarımsak gibi malzemeler gerekiyor.

HİRA TATLISI

Yemekten sonra tatlı olarak şerbetli bir tatlıya yer verdik. Hira tatlısı pratik ve lezizdir. Yoğurt, un, irmik, yumurta gibi malzemelerden yapılır.