YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Daha sağlıklısı yok: İtalyan usulü minestrone çorbası tarifi! Minestrone çorbası nasıl yapılır?

Daha sağlıklısı yok: İtalyan usulü minestrone çorbası tarifi! Minestrone çorbası nasıl yapılır?

08.09.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorba içimizi ısıtarak ağır yemeklere geçilmeden önce midemizi hazırlıyor. Çok farklı çorba çeşitleri bulunuyor. İtalya'ya ait olan Minestrone çorbası da ilginç çorbalar arasında yer alıyor. Pek fazla bilinmeyen Minestrone çorbasının tarifi merak ediliyor. İşte Minestrone çorbası tarifi...

Daha sağlıklısı yok: İtalyan usulü minestrone çorbası tarifi! Minestrone çorbası nasıl yapılır?

Grip, nezle olduğumuzda ilk yardımımıza çorbalar koşuyor. Birçok insan ilaç yerine çorba içerek iyileşmeye çalışıyor. İçerisinde bolca sebze barındıran Minestrone çorbası da tam şifa kaynağınız olabilir. Oldukça lezzetli olan bu İtalyan usulü sebze çorbasını mutlaka denemeniz gerekiyor.

MİNESTRONE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

  • 1 kırmızı soğan
  • 2 havuç
  • 2 sap kereviz
  • 4 diş sarımsak
  • 10 Brüksel lahanası
  • 1 su bardağı küp doğranmış domates
  • 6 su bardağı sebze suyu
  • 1 kabak
  • 1 su bardağı Meksika fasulyesi
  • 1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
  • 2 defne yaprağı
  • 1 çay kaşığı kuru kekik
  • 1 tatlı kaşığı kuru fesleğen
  • 1/2 tatlı kaşığı kurutulmuş biberiye
  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
  • 1/2 su bardağı makarna
  • 1 su bardağı kıyılmış taze ıspanak
  • Tuz
  • Karabiber

Üzeri için

Tulum peyniri

Yapılışı

Derin bir tencereye yağları alıp ısıtın. Soğan, havuç, kereviz, sarımsak, Brüksel lahanası, domates, et suyu ve fasulyeyi ekleyin. Kısık ateşte 20 dakika kadar pişirin. Defne yaprağı, kekik, fesleğen, biberiye ve kırmızı biberi ilave edin.
En son makarna ve ıspanağı ekleyip makarna pis¸ene kadar 10 dakika daha pişirin. Tencerenin içinden defne yapraklarını çıkarın. Ocaktan alıp servis tabaklarına paylaştırın ve ufalanmış tulum peyniri ile servis yapın.

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef Tosunum böreği tarifi!MasterChef Tosunum böreği tarifi!
Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 liraHer gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira
30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür
Anahtar Kelimeler:
tarifi minestrone çorbası malzemeler nasıl yapılır sebze çorbası italyan çorbası italyan çorbası minestrone minestrone corba minestrone italyan usulü sebze çorbası tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i kocaman oldu! "Ne ara bu kadar büyüdün?"

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i kocaman oldu! "Ne ara bu kadar büyüdün?"

Son dakika! Ali Sürmeli'nin annesi intihar etti! Evinin bahçesinde...

Son dakika! Ali Sürmeli'nin annesi intihar etti! Evinin bahçesinde...

Bomba iddia! Balayı için paraya kıydı ama... Eski sevgili detayı

Bomba iddia! Balayı için paraya kıydı ama... Eski sevgili detayı

Yoğurt nasıl mayalanır?

Yoğurt nasıl mayalanır?

Her yemeğe yakışıyor! Evde sarımsak tozu nasıl yapılır?

Her yemeğe yakışıyor! Evde sarımsak tozu nasıl yapılır?

MasterChef mahluta çorbası nasıl yapılır?

MasterChef mahluta çorbası nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Uyarılar peş peşe geldi: Çocukları bekleyen en büyük tehlike

Uyarılar peş peşe geldi: Çocukları bekleyen en büyük tehlike

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.