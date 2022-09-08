Daha sağlıklısı yok: İtalyan usulü minestrone çorbası tarifi! Minestrone çorbası nasıl yapılır?

Grip, nezle olduğumuzda ilk yardımımıza çorbalar koşuyor. Birçok insan ilaç yerine çorba içerek iyileşmeye çalışıyor. İçerisinde bolca sebze barındıran Minestrone çorbası da tam şifa kaynağınız olabilir. Oldukça lezzetli olan bu İtalyan usulü sebze çorbasını mutlaka denemeniz gerekiyor.
Üzeri için
Tulum peyniri
Yapılışı
Derin bir tencereye yağları alıp ısıtın. Soğan, havuç, kereviz, sarımsak, Brüksel lahanası, domates, et suyu ve fasulyeyi ekleyin. Kısık ateşte 20 dakika kadar pişirin. Defne yaprağı, kekik, fesleğen, biberiye ve kırmızı biberi ilave edin.
En son makarna ve ıspanağı ekleyip makarna pis¸ene kadar 10 dakika daha pişirin. Tencerenin içinden defne yapraklarını çıkarın. Ocaktan alıp servis tabaklarına paylaştırın ve ufalanmış tulum peyniri ile servis yapın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum