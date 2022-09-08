Daha sağlıklısı yok: İtalyan usulü minestrone çorbası tarifi! Minestrone çorbası nasıl yapılır?

Grip, nezle olduğumuzda ilk yardımımıza çorbalar koşuyor. Birçok insan ilaç yerine çorba içerek iyileşmeye çalışıyor. İçerisinde bolca sebze barındıran Minestrone çorbası da tam şifa kaynağınız olabilir. Oldukça lezzetli olan bu İtalyan usulü sebze çorbasını mutlaka denemeniz gerekiyor.

MİNESTRONE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 kırmızı soğan

2 havuç

2 sap kereviz

4 diş sarımsak

10 Brüksel lahanası

1 su bardağı küp doğranmış domates

6 su bardağı sebze suyu

1 kabak

1 su bardağı Meksika fasulyesi

1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

2 defne yaprağı

1 çay kaşığı kuru kekik

1 tatlı kaşığı kuru fesleğen

1/2 tatlı kaşığı kurutulmuş biberiye

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1/2 su bardağı makarna

1 su bardağı kıyılmış taze ıspanak

Tuz

Karabiber

Üzeri için

Tulum peyniri

Yapılışı

Derin bir tencereye yağları alıp ısıtın. Soğan, havuç, kereviz, sarımsak, Brüksel lahanası, domates, et suyu ve fasulyeyi ekleyin. Kısık ateşte 20 dakika kadar pişirin. Defne yaprağı, kekik, fesleğen, biberiye ve kırmızı biberi ilave edin.

En son makarna ve ıspanağı ekleyip makarna pis¸ene kadar 10 dakika daha pişirin. Tencerenin içinden defne yapraklarını çıkarın. Ocaktan alıp servis tabaklarına paylaştırın ve ufalanmış tulum peyniri ile servis yapın.

AFİYET OLSUN!

