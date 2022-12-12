‘Bugün ne pişirsem?’ diye soranlar için lezzet dolu 12 Aralık yemek menüsü!

En leziz yemek tarifi menüsünü haberimizde sizler için derledik. Lezzet programı MasterChef'te hazırlanan ve çok beğenilen tariflere yer verdik. Bu menü ile Bugün yemekte çalça çorbası, kuzu ciğer şiş ve sütlü nuriye var. İşte 12 Aralık yemek menüsü...

ÇALÇA ÇORBASI

Kocaeli'ne özgü bir çorba olan çalça çorbası hindi eti, karabiber, çarliston biber gibi malzemelerle hazırlanıyor. Çalça çorbası tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

KUZU CİĞER ŞİŞ

Nefis tadıyla bilinen kuzu ciğer şiş tarifine 12 Aralık yemek menüsü içeriğimizde yer verdik. 30 dakikada hazırlanan kuzu ciğer şiş 30 dakikada pişiriliyor. Kuzu ciğer şişi, yanında salata ile servis edebilirsiniz.

SÜTLÜ NURİYE

Diğer baklava çeşitlerine göre daha hafif olan sütlü nuriye tatlısı 44 adet baklavalık yufka ile hazırlanıyor. 229 kalori olduğundan, ölçülü tüketmekte fayda var. Bu nefis tatlıyı evde yemekten sonra ya da misafirlere servis edebilirsiniz.