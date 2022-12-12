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‘Bugün ne pişirsem?’ diye soranlar için lezzet dolu 12 Aralık yemek menüsü!

12.12.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfağa her girdiğinizde 'Bugün ne pişirsem?' diye uzun uzun düşünmeye son! 'Bugün ne pişirsem?' başlığı altında birbirinden leziz yemek tariflerine haberimizde sizler için yer veriyoruz. İşte 12 Aralık yemek menüsü...

‘Bugün ne pişirsem?’ diye soranlar için lezzet dolu 12 Aralık yemek menüsü!

En leziz yemek tarifi menüsünü haberimizde sizler için derledik. Lezzet programı MasterChef'te hazırlanan ve çok beğenilen tariflere yer verdik. Bu menü ile Bugün yemekte çalça çorbası, kuzu ciğer şiş ve sütlü nuriye var. İşte 12 Aralık yemek menüsü...

ÇALÇA ÇORBASI

Kocaeli'ne özgü bir çorba olan çalça çorbası hindi eti, karabiber, çarliston biber gibi malzemelerle hazırlanıyor. Çalça çorbası tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

MasterChef çalça çorbası nasıl yapılır? MasterChef çalça çorbası nasıl yapılır?

KUZU CİĞER ŞİŞ

Nefis tadıyla bilinen kuzu ciğer şiş tarifine 12 Aralık yemek menüsü içeriğimizde yer verdik. 30 dakikada hazırlanan kuzu ciğer şiş 30 dakikada pişiriliyor. Kuzu ciğer şişi, yanında salata ile servis edebilirsiniz.

MasterChef kuzu ciğer şiş nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri! MasterChef kuzu ciğer şiş nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri!

SÜTLÜ NURİYE

Diğer baklava çeşitlerine göre daha hafif olan sütlü nuriye tatlısı 44 adet baklavalık yufka ile hazırlanıyor. 229 kalori olduğundan, ölçülü tüketmekte fayda var. Bu nefis tatlıyı evde yemekten sonra ya da misafirlere servis edebilirsiniz.

MasterChef sütlü nuriye tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? MasterChef sütlü nuriye tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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