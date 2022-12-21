'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara çorbadan tatlıya nefis tarifler! İşte 21 Aralık yemek menüsü

Bugün ne pişireceğinizi düşünüyor ve farklı tarifler arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bugün yemekte çalça çorbası, arnavut pilavı, şıhıl mahşi ve fıstıklı büzüşik oklava tatlısı var. İşte 21 Aralık yemek menüsü...

ÇALÇA ÇORBASI

Çalça çorbası Kocaeli yöresine ait bir lezzettir. Hindi eti, süt ve baharatlarla hazırlanır. Çorbanın tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

ARNAVUT PİLAVI

Arnavut pilavı (Mişoriz) hem lezzetli hem de doyurucudur. Tavuk ve pirinçle hazırlanır. Soslu bir tariftir.

ŞIHIL MAHŞİ

Şıhıl Mahşi dolması Hatay, Antakya'ya ait bir lezzettir. Dolmalık kabak, kıyma, bohut gibi malzemelerle hazırlanır. 15 dakikada hazırlanan bir tariftir.

FISTIKLI BÜZÜŞÜK OKLAVA TATLISI

Baklava görünümünü andıran büzüşik oklava tatlısı şerbetli tatlılardan biridir. İçinde fıstık kullanılır. 60 dakikada hazırlanır, 40 dakikada pişirilir.