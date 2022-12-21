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'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara çorbadan tatlıya nefis tarifler! İşte 21 Aralık yemek menüsü

21.12.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız sizler için hazırladığımız '21 Aralık yemek menüsü' içeriğimize göz gezdirebilirsiniz. Bu içeriğimizde çorbadan tatlıya kadar leziz yemek tariflerini derledik. İşte 21 Aralık yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara çorbadan tatlıya nefis tarifler! İşte 21 Aralık yemek menüsü

Bugün ne pişireceğinizi düşünüyor ve farklı tarifler arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bugün yemekte çalça çorbası, arnavut pilavı, şıhıl mahşi ve fıstıklı büzüşik oklava tatlısı var. İşte 21 Aralık yemek menüsü...

ÇALÇA ÇORBASI

Çalça çorbası Kocaeli yöresine ait bir lezzettir. Hindi eti, süt ve baharatlarla hazırlanır. Çorbanın tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

MasterChef çalça çorbası nasıl yapılır? MasterChef çalça çorbası nasıl yapılır?

ARNAVUT PİLAVI

Arnavut pilavı (Mişoriz) hem lezzetli hem de doyurucudur. Tavuk ve pirinçle hazırlanır. Soslu bir tariftir.

Gelinim Mutfakta Mişoriz tarifi: Arnavutların favori pilavı Gelinim Mutfakta Mişoriz tarifi: Arnavutların favori pilavı

ŞIHIL MAHŞİ

Şıhıl Mahşi dolması Hatay, Antakya'ya ait bir lezzettir. Dolmalık kabak, kıyma, bohut gibi malzemelerle hazırlanır. 15 dakikada hazırlanan bir tariftir.

Şıhıl Mahşi tarifi: dolmaların en güzeli Şıhıl Mahşi Şıhıl Mahşi tarifi: dolmaların en güzeli Şıhıl Mahşi

FISTIKLI BÜZÜŞÜK OKLAVA TATLISI

Baklava görünümünü andıran büzüşik oklava tatlısı şerbetli tatlılardan biridir. İçinde fıstık kullanılır. 60 dakikada hazırlanır, 40 dakikada pişirilir.

Fıstıklı büzüşük oklava tatlısı tarifi! Fıstıklı büzüşük oklava tatlısı tarifi!

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