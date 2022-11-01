'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara nefis tarifler! İşte 1 Kasım yemek menüsü

Bugün öğle ya da akşam yemeği için derlediğimiz menü alternatifimizi çayla beraber tüketebilirsiniz. Çorbadan sonra kıymalı patlıcanlı börek, kızarmış peynir topları var. Sonrasında ise tatlı olarak ev baklavası var. İşte 1 Kasım yemek menüsü...

BAL KABAĞI ÇORBASI

Sonbahar ayları bal kabağı çorbasının mevsimi! Tam da bu zamanlarda pişirilen bal kabağı çorbasını henüz denemediyseniz bu tarifle hazırlayabilirsiniz. Tarife ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayın...

KIYMALI PATLICANLI BÖREK

Her haliyle leziz olan böreği bir de kıymalı ve patlıcanlı deneyin. Akşam ya da öğle yemeğinde çayla beraber servis edebilirsiniz. Kıymalı patlıcanlı böreğin hazırlık süresi 20 dakikadır.

KIZARMIŞ PEYNİR TOPLARI

Farklı bir lezzet olan kızarmış peynir topları, ağızda dağılan kıvamıyla lezzet şöleni yaşatıyor. Bu tarif peynir, un ve galeta unundan hazırlanıyor. Yemekte, yemekten sonra çayın yanında ya da misafir sofralarında servis edebilirsiniz.

EV BAKLAVASI

Hazırlanması zahmetli ama yemesi de bir o kadar keyifli olan ev baklavası, şerbetli tatlılar arasında en sevilenlerinden... 90 dakikada hazırlanan bu tatlı 45 dakikada pişiyor.