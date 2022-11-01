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'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara nefis tarifler! İşte 1 Kasım yemek menüsü

01.11.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akşam veya öğle yemeği için menü önerisi arıyorsanız bu haber tam size göre! Mutfağa girip kolları sıyırmadan önce menü içeriğine göz gezdirip fikir sahibi olabilirsiniz. İşte 1 Kasım yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara nefis tarifler! İşte 1 Kasım yemek menüsü

Bugün öğle ya da akşam yemeği için derlediğimiz menü alternatifimizi çayla beraber tüketebilirsiniz. Çorbadan sonra kıymalı patlıcanlı börek, kızarmış peynir topları var. Sonrasında ise tatlı olarak ev baklavası var. İşte 1 Kasım yemek menüsü...

BAL KABAĞI ÇORBASI

Sonbahar ayları bal kabağı çorbasının mevsimi! Tam da bu zamanlarda pişirilen bal kabağı çorbasını henüz denemediyseniz bu tarifle hazırlayabilirsiniz. Tarife ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayın...

Tam mevsimi hemen deneyin! Leziz bal kabağı çorbası Tam mevsimi hemen deneyin! Leziz bal kabağı çorbası

KIYMALI PATLICANLI BÖREK

Her haliyle leziz olan böreği bir de kıymalı ve patlıcanlı deneyin. Akşam ya da öğle yemeğinde çayla beraber servis edebilirsiniz. Kıymalı patlıcanlı böreğin hazırlık süresi 20 dakikadır.

Vakit kaybetmeden deneyin: Nefis kıymalı patlıcanlı börek Vakit kaybetmeden deneyin: Nefis kıymalı patlıcanlı börek

KIZARMIŞ PEYNİR TOPLARI

Farklı bir lezzet olan kızarmış peynir topları, ağızda dağılan kıvamıyla lezzet şöleni yaşatıyor. Bu tarif peynir, un ve galeta unundan hazırlanıyor. Yemekte, yemekten sonra çayın yanında ya da misafir sofralarında servis edebilirsiniz.

Hemen deneyin bayılacaksınız: Kızarmış peynir topları tarifi Hemen deneyin bayılacaksınız: Kızarmış peynir topları tarifi

EV BAKLAVASI

Hazırlanması zahmetli ama yemesi de bir o kadar keyifli olan ev baklavası, şerbetli tatlılar arasında en sevilenlerinden... 90 dakikada hazırlanan bu tatlı 45 dakikada pişiyor.

Bu lezzet için bayrama gerek yok: Çıtır çıtır ev baklavası tarifi Bu lezzet için bayrama gerek yok: Çıtır çıtır ev baklavası tarifi

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