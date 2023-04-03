Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 12.günü iftar menüsü

'İftarda ne yapsam, Bugün ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız aşağıda yer alan tarifler yardımınıza koşuyor. Ramazanın 12. gününde iftara yapacak yemek bulmakta zorlanıyorsanız bu pratik ama lezzetli Ramazan menüsüne şans verebilirsiniz. 3 Nisan iftar menüsünde tavuk suyu çorbası, büryan ve şekerpare tarifi yer alıyor.

12. GÜN İFTAR MENÜSÜ

TAVUK SUYU ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

Bir adet büyük boy tavuk göğsü

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı tel şehriye

3 bardak tavuk suyu

2 bardak su

Karabiber

Tuz

Terbiyesi için:

3 yemek kaşığı yoğurt

Bir yumurta

Yapılışı

Tavuk göğsünü bol suda tamamen pişene kadar haşlayın.

Haşlanan tavuk suyundan 3 bardak ayırın ve süzün.

Tavuk etini tiftikleyin.

Tencerede tereyağını eritin.

Yağ köpük köpük olduğunda içine tel şehriyeyi içine atın ve rengi kahverengiye dönene kadar kavurun.

Üzerine baharatları, tuzu ve unu ilave edin.

Unu da şehriyelerle 2,3 dakika kavurduktan sonra tavuk suyunu ve içme suyunu tencereye ekleyin.

Çorbayı kaynamaya bırakın.

Bu sırada yoğurdu ve yumurtayı bir kasede çırpın.

Çorbanın içinden bir kepçe su alın ve yavaş yavaş yoğurt karışımının içine koyarak hızlıca çırpmaya devam edin.

Terbiyeyi şimdi kaynayan çorbanın içine aktarın ve çorbanın kesilmemesi için karıştırın.

Tiftiklediğiniz tavuk etlerini çorbanın içine alın.

Yaklaşık 15 dakika pişirdikten sonra çorbanız hazır.

TAVUK BÜRYAN TARİFİ

Malzemeler

Malzemeler

2 adet soğan

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

3 adet haşlanmış tavuk but (kişi sayısına göre artırabilirsiniz)

3 su bardağı pirinç

4,5 su bardağı tavuk suyu (yerine sıcak su da kullanabilirsiniz)

Yapılışı

Bir tavaya 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ konur.

2 adet ince doğranmış soğan eklenerek hafifçe pembeleşene kadar kavrulur.

Güzelce yıkanıp suyu süzülen 3 su bardağı pirinç ilave edilir ve 2-3 dakika kadar kavrulur.

Son olarak 1 yemek kaşığı kuru nane ve 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edilerek karıştırılır.

Daha sonra kavrulan pirinçler uygun bir fırın kabına alınarak yayılır.

Üzerine önceden haşlamış olduğumuz tavuk butları pirinçin üzerine yerleştirilir.

Tavukların haşlama suyun da 4, 5 su bardağı alınarak fırın kabına dökülür.

200 derece fırında pirinçler suyunu çekinceye kadar yaklaşık 40-45 dakika pişmeye bırakılır.

Pişen pilavımız fırından alınarak servis 10 dakika kadar dinlendirildikten sonra servis edilir.

ŞEKERPARE TARİFİ

Malzemeler

125 gram oda ısısında margarin

Yarım su bardağı pudra şekeri

3 çorba kaşığı silme irmik

1 adet yumurta

2,5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 çay kaşığı silme kabartma tozu

1 çay bardağı fındık

Şerbeti için:

2 su bardağı şeker

3 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

Yapılışı

Karıştırma kabına yağı, pudra şekerini koyup karıştırıyoruz.

Yumurtayı ilave edip tekrar karıştırıyoruz

İrmiği, kabartma tozunu, vanilyayı ve unu azar azar ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında hamur elde ediyoruz.

Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar kopartıp elimizle yuvarlıyoruz.

Üzerini çok hafif düzleyip ortalarına birer bütün fındık içi yerleştiriyoruz.

Yağlanmış fırın tepsisine diziyoruz.

180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz.

Şerbet için derin tencereye suyu ve şekeri koyup yaklaşık 10-15 dakika arası pişiriyoruz.

İndirmeye yakın limon suyunu ekliyoruz 2-3 dakika daha pişiriyoruz.

Pişen şerbeti ılınmaya bırakıyoruz.

Pişen şekerpareleri fırından alıp 2 dakika kadar bekletip ılık şerbeti üzerine kepçe yardımı ile gezdiriyoruz.

AFİYET OLSUN!

