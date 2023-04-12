Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 21. günü iftar menüsü

Ramazanda iftarda yediğimiz yiyeceklere verilen önem tüm ay boyunca sürüyor. İftara yapılacak lezzetli ve doyurucu yemek tarifleri aranıyor. Ramazan ayında 'İftarda ne yapsam, Bugün ne pişirsem?' sorularını aratıyorsanız hazır iftar menülerine bakarak kendi özel menünüzü oluşturabilirsiniz. 12 Nisan iftar menüsünde yayla çorbası, fırında soslu tavuk, patates püresi, sufle tarifi yer alıyor.

21. GÜN İFTAR MENÜSÜ

YAYLA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı pirinç

7 su bardağı su

1 yumurta

1 yemek kaşığı tepeleme un

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağ

Tuz

Nane

Yapılışı

Bol suda yıkadığınız pirinçleri bir tencereye alın.

Üzerine sıvıyağ ve su ekleyerek haşlayın.

Derin bir kaseye yoğurt, yumurta, tuz, un ve bir su bardağı suyu ilave edip iyice çırpın.

Pirinçler haşlandığında yoğurtlu karışım üzerine eklenir.

Yoğurtlu karışımı eklerken ve kaynayana kadar çorbamızı sürekli karıştırıyoruz.

Kaynamaya başladıktan sonra 10-15 dakika daha çorbayı ocakta tutun.

Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin.

Küçük bir tavada naneleri yağda kızdırın.

Kaselere aldığınız çorbaların üzerine yakılmış naneyi dökerek servis edebilirsiniz.

FIRINDA SOSLU TAVUK TARİFİ

Malzemeler

1 kilo tavuk göğsü

Sosu İçin:

80 ml süt

50 ml zeytinyağı

1 dolu yemek kaşığı salça

3 diş ezilmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Yarım tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı pul biber

Yarım tatlı kaşığı karabiber

Yarım tatlı kaşığı köri baharatı

Yapılışı

Tüm sos malzemelerini bir kaba alarak iyice çırpın.

Üzerine iri doğranmış tavuk parçalarını ekleyin.

Tavukların üzerini bir streç film veya kapak yardımıyla kapatarak yarım saat kadar buzdolabında dinlendirin.

Daha sonra tavukları geniş bir tencereye alın.

Orta ateşte kontrollü bir şekilde pişirin.

Altı kızaran tavukları ara ara çevirin.

Tavuklar suyunu salıp çektikten sonra altı ve üzeri kızardığında pişmiş olacaktır.

PATATES PÜRESİ TARİFİ

Malzemeler

6 tane orta boy patates

3 yemek kaşığı tereyağ

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Patateslerin kabuklarını soyun ve bol suda yıkayın.

Hazırladığınız patatesleri derin bir tencereye alın.

Üzerini geçecek şekilde suyla doldurarak, haşlamak için ocağa alın.

Yumuşayan patatesleri rendeleyin.

Rendelediğiniz patateslerin için tereyağını ekleyerek ezici yardımıyla, patatesleri ezerek karıştırın.

Patatesleri karıştırmaya devam ederken bir bardak sütü ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırmaya devam edin.

SUFLE TARİFİ

Malzemeler

3 tane yumurta (Yumurtalar büyük ise 2 tane kullanmanız da yeterli olacaktır)

80 gram bitter çikolata

Yarım su bardağı un

50 gram tereyağı

Yarım su bardağı şeker (eğer çok tatlı seviyorsanız biraz daha ekleyebilirsiniz)

1 tutam tuz

Yapılışı

Çikolatalı sufle yapmaya başlamadan önce İlk olarak fırını 220 derecede çalıştırın.

Tereyağı ve bitter çikolataları teflon tavada kısık ateşte karıştırarak eritin ve malzemeleriniz eridikten sonra ocağı kapatarak içine unu ilave edin ve tamamen özdeşleşene dek karıştırın.

Farklı bir kapta yumurta ve şeker karışımını beyazlayana kadar çırpın. Şeker tadının ön plana çıkması için tuzu ekleyip çırpmaya devam edin. Çikolatalı harcı ilave ederek mikserle tekrar çırpın.

Sufle kaplarınızı ya da ısıya dayanıklı küçük kaplarınız varsa içlerini yağlayarak hamurdan eşit şekilde hepsine paylaştırın. (Tarifimize göre ortalama dört kap çıkıyor)

Daha önceden fansız çalıştırdığınız ve ısıttığınız fırında 7-8 dk pişirme süresinin sonunda sufleniz pişmiş olacak!

Fırından aldıktan sonra bir kaç dakika ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin sonra ister tabağa çevirip isteğe bağlı olarak kâseden de yiyebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

