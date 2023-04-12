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Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 21. günü iftar menüsü

12.04.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' sorusunu düşünüyorsanız Ramazan ayına özel olarak hazırlanan iftar menülerine bakarak akşama hazırlayacağınız menü için ipucu alabilirsiniz. İftarda sofrasında enfes lezzetler sağlayan bu tarifler 'İftara ne pişirsem?' derdini bitiriyor. Ramazan ayının 21. günü için hazırlanan iftar menüsü herkesin seveceği yemeklerden oluşuyor. İşte 12 Nisan iftar menüsü...

Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 21. günü iftar menüsü

Ramazanda iftarda yediğimiz yiyeceklere verilen önem tüm ay boyunca sürüyor. İftara yapılacak lezzetli ve doyurucu yemek tarifleri aranıyor. Ramazan ayında 'İftarda ne yapsam, Bugün ne pişirsem?' sorularını aratıyorsanız hazır iftar menülerine bakarak kendi özel menünüzü oluşturabilirsiniz. 12 Nisan iftar menüsünde yayla çorbası, fırında soslu tavuk, patates püresi, sufle tarifi yer alıyor.

21. GÜN İFTAR MENÜSÜ

YAYLA ÇORBASI TARİFİ

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Malzemeler

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 7 su bardağı su
  • 1 yumurta
  • 1 yemek kaşığı tepeleme un
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı tereyağ
  • Tuz
  • Nane

Yapılışı

Bol suda yıkadığınız pirinçleri bir tencereye alın.
Üzerine sıvıyağ ve su ekleyerek haşlayın.
Derin bir kaseye yoğurt, yumurta, tuz, un ve bir su bardağı suyu ilave edip iyice çırpın.
Pirinçler haşlandığında yoğurtlu karışım üzerine eklenir.
Yoğurtlu karışımı eklerken ve kaynayana kadar çorbamızı sürekli karıştırıyoruz.
Kaynamaya başladıktan sonra 10-15 dakika daha çorbayı ocakta tutun.
Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin.
Küçük bir tavada naneleri yağda kızdırın.
Kaselere aldığınız çorbaların üzerine yakılmış naneyi dökerek servis edebilirsiniz.

FIRINDA SOSLU TAVUK TARİFİ

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Malzemeler

  • 1 kilo tavuk göğsü
  • Sosu İçin:
  • 80 ml süt
  • 50 ml zeytinyağı
  • 1 dolu yemek kaşığı salça
  • 3 diş ezilmiş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • Yarım tatlı kaşığı tuz
  • Yarım tatlı kaşığı pul biber
  • Yarım tatlı kaşığı karabiber
  • Yarım tatlı kaşığı köri baharatı

Yapılışı

  • Tüm sos malzemelerini bir kaba alarak iyice çırpın.
  • Üzerine iri doğranmış tavuk parçalarını ekleyin.
  • Tavukların üzerini bir streç film veya kapak yardımıyla kapatarak yarım saat kadar buzdolabında dinlendirin.
  • Daha sonra tavukları geniş bir tencereye alın.
  • Orta ateşte kontrollü bir şekilde pişirin.
  • Altı kızaran tavukları ara ara çevirin.
  • Tavuklar suyunu salıp çektikten sonra altı ve üzeri kızardığında pişmiş olacaktır.

PATATES PÜRESİ TARİFİ

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Malzemeler

  • 6 tane orta boy patates
  • 3 yemek kaşığı tereyağ
  • 1 su bardağı süt
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

  • Patateslerin kabuklarını soyun ve bol suda yıkayın.
  • Hazırladığınız patatesleri derin bir tencereye alın.
  • Üzerini geçecek şekilde suyla doldurarak, haşlamak için ocağa alın.
  • Yumuşayan patatesleri rendeleyin.
  • Rendelediğiniz patateslerin için tereyağını ekleyerek ezici yardımıyla, patatesleri ezerek karıştırın.
  • Patatesleri karıştırmaya devam ederken bir bardak sütü ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
  • Pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırmaya devam edin.

SUFLE TARİFİ

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Malzemeler

  • 3 tane yumurta (Yumurtalar büyük ise 2 tane kullanmanız da yeterli olacaktır)
  • 80 gram bitter çikolata
  • Yarım su bardağı un
  • 50 gram tereyağı
  • Yarım su bardağı şeker (eğer çok tatlı seviyorsanız biraz daha ekleyebilirsiniz)
  • 1 tutam tuz

Yapılışı

  • Çikolatalı sufle yapmaya başlamadan önce İlk olarak fırını 220 derecede çalıştırın.
  • Tereyağı ve bitter çikolataları teflon tavada kısık ateşte karıştırarak eritin ve malzemeleriniz eridikten sonra ocağı kapatarak içine unu ilave edin ve tamamen özdeşleşene dek karıştırın.
  • Farklı bir kapta yumurta ve şeker karışımını beyazlayana kadar çırpın. Şeker tadının ön plana çıkması için tuzu ekleyip çırpmaya devam edin. Çikolatalı harcı ilave ederek mikserle tekrar çırpın.
  • Sufle kaplarınızı ya da ısıya dayanıklı küçük kaplarınız varsa içlerini yağlayarak hamurdan eşit şekilde hepsine paylaştırın. (Tarifimize göre ortalama dört kap çıkıyor)
  • Daha önceden fansız çalıştırdığınız ve ısıttığınız fırında 7-8 dk pişirme süresinin sonunda sufleniz pişmiş olacak!
  • Fırından aldıktan sonra bir kaç dakika ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin sonra ister tabağa çevirip isteğe bağlı olarak kâseden de yiyebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 20. günü iftar menüsüBugün ne pişirsem? Ramazan'ın 20. günü iftar menüsü
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