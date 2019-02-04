Bugünden itibaren telefonlarda artık bedava! İndirin...

Popüler uygulamalar bu sabah itibariyle bedava oldu; ancak kısa süreliğine! İşte telefonlarınıza ücretsiz indirebileceğiniz uygulamaların listesi...

Bu uygulamaları ücretsiz indirebilirsiniz

Ubisoft, şimdi de 51 TL’lik Assassin’s Creed Chronicles: China’yı kısa bir süreliğine tamamen ücretsiz hale getirdi. Bugün bedava indirebilirsiniz.

Stars Wheel Stars Wheel, yıldızlardan, aurolardan ve galaksilerden esinlenilmiş bir bulmaca oyunudur. Basit gibi görünen; ama zorlubir bulmaca. En iyi deneyimi yaşamak için lütfen kulaklık takın.

Kiwake - Extreme Alarm Clock Bu alarm uygulamasıyla uyanmama şansınız yok; artık çalan alarmı isteseniz de kapatamayacaksınız!

Classic Sudoku PRO İyi bir Sudoku oyunu arayanlar için Classic Sudoku Pro bugünden itibaren herkese bedava oldu.

Hitman Efsane oyun Hitman artık ücretsiz! Oyunda 150 görev ve 10 adet de kontrat bulunuyor. Oyununun yapısına baktığımızda, Hitman filminden de bildiğiniz, suikastçı bir ajanı canlandırıyorsunuz.

Digital Dashboard GPS Pro Piyasada bulunan harita uygulamalarına kıyasla, oldukça farklı bir yapıya sahip; mutlaka denemelisiniz.

QR Code Reader Pro QR Code Reader Pro uygulaması ile birlikte, QR kodlarını ve barkodları rahatlıkla tarayabilirsiniz.

App lock & gallery vault App lock & gallery vault uygulaması sayesinde telefonunuzdaki tüm kişisel uygulamaları tek bir platformda saklayabileceksiniz.

Mavon Icon Pack Mavon Icon Pack uygulaması sayesinde akıllı telefonunuza bambaşka bir hava katmaya ne dersiniz?

Deadly Traps Premium – Adventure of Hell

Mina Icon Pack Pro

İşte dünyanın en çok indirilen ücretsiz uygulamaları Snapseed ile başlayalım! Google tarafından geliştirilmiş eksiksiz ve profesyonel bir fotoğraf düzenleyicidir.

Boomerang İnstagram Bomerang son dönemlerin trendleri arasında yer alıyor. Bomerang, kullanıcıların 1 saniye ve kendini tekrar eden paylaşımlar yapabileceği bir ortam sunuyor.

Snapchat Snapchat sayesinde kullanıcılar 1-10 sn süreli video, fotoğraf çekebilir. Kullanıcının fotoğraf ve videolarını 24 saat süreli olarak hikayesinde yayımlayabilmesini sağlayan uygulama.

Spotify Spotify bir müzik veri akışı sistemidir. Sony, EMI, Universal gibi dünyaca ünlü plak şirketlerine kayıtlı, seçilmiş müziklerin, herhangi bir kısıtlama olmadan dinlenmesini sağlıyor.

WhatsApp WhatsApp geçtiğimiz yıllarda birçok ülkede en çok indirilen iPhone ve Android uygulaması oldu. Bu uygulama kullanıcıların birbirleriyle mesajlaşmalarını, dosya ve konum göndermelerini sağlıyor.

NPR One NPR One, uygulaması uluslararası baz istasyonlarına bağlantı seçeneği ile Dünya genelinde radyo dinleme ve haberlere erişme seçenekleri sunan bir uygulamadır.

Prisma Android telefonunuzla çektiğiniz fotoğraflara farklı efektler uygulayarak, bambaşka bir boyut kazandırma imkanı sunan bir uygulama.

Bitmoji Bitmoji kendi avatarınızı oluşturmanıza izin verir. Bu uygulama sayesinde kendinizi çeşit çeşit eğlenceli durumun içine koyabilirsiniz.

Shazam Shazam dinlediğiniz müziği tanımlamak amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır.

Pokémon Go Bir zamanların efsane çizgi filmi Pokemon bu uygulama sayesinde artık sanal hayata uygulandı. Bu uygulama ile çevrenizde bulunan pokemonları toplayabilirsiniz. Ancak ülkemizde uygulama henüz indirilemiyor.

Venmo PayPal'ın sahip olduğu uygulamalardan biri olan Venmo akıllı telefonunuz aracılığıyla sosyal ağlardaki tanıdıklarınızla para alışverişi yapmanızı sağlıyor.

Messages Bu uygulamayı kullanarak Twitter üzerinden gerçekleştirdiğiniz mesajlaşmaları zahmetsizce takip edebiliyorsunuz.

Signal Signal, Android, iOS ve masaüstü için yazılmış, kullanıcıların metin, fotoğraf ve video mesajları uçtan uca şifreleyerek göndermelerini ve Signal kullanıcıları arasında şifreli telefon görüşmeleri yapmalarını sağlayan bir yazılımdır.

NYT Cooking New York Times tarafından yayınlanan NYT Cooking, kolay bir yemek isteyenler için yapılmış. Uygulama çok sayıda yemek tarifi sunuyor.

Retrica Retrica günümüzün Popüler selfie ve fotoğraf efekt uygulamasıdır.

Gboard Gboard Google tarafından iOS platformu için hazırlanmış klavye uygulamasıdır. Gboard ile klavye üzerinden gif, emoji, etiket, video, hava durumu, maç skoru, yakındaki restorantları gibi çeşitli içerikleri arayabilir, paylaşabilirsiniz.

Smash Hit Smash Hit metal bilyeler ile karşınıza çıkan cam duvarları ve objeleri kırarak ilerleyeceğiniz bir oyundur.

White Noise White Noise eğer uyku problemleri yaşıyorsanız size yardımcı olacak bir mobil sağlık uygulamasıdır.

Google Translate Google Translate, 57 farklı dil arasında anında çeviri sağlayan bir çeviri hizmetidir.

Breathe Breathe uygulaması derin soluk alıp verebilmeniz için size yol gösterir ve her gün nefes alma egzersizi yapmak için zaman ayırmanızı hatırlatır.

Burly Men At Sea Bury Men at Sea, 20. yüzyılda yaşamış üç balıkçının hikayesinin anlatısının ön planda olduğu bir oyun.

Amazon Alexa Alexa ABD merkezli ve amazon.com tarafından yönetilen bir internet şirketidir. Diğer web sitelerinin web trafikleriyle ilgili bilgi veren bir uygulama olarak tasarlanmıştır.

Quik GoPro'nun resmi video düzenleme uygulamasıdır. Quik ile videolara çeşitli filtreler, arka plan müzikleri, çerçeveler ekleyebilir, kırpma gibi işlemleri de kolaylıkla yapabilirsiniz.

Mint Mint, yakınınızda bulunan kişilerle tanışmanızı sağlayan bir sohbet uygulamasıdır.

Day One Day One, günlük tutmak veya Facebook, Tumblr, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmak için detaylı hikayeler yazmak isteyenlerin ilgisini çekebilecek bir uygulama.

Crashlands Crashlands size oyunda ilerledikçe bonus puanı kazandırmak yerine, puanlarınızı oyun içinde işinize yarayacak şeylere dönüştürebileceğiniz ve çok sevilen oyun.

Alto Mail Alto Mail adlı eposta istemcisi sayesinde hem AOL hesaplarınıza hem de AOL hesapları dışında birçok eposta hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz.

Houseparty Meerkat ekibinin arkasında olduğu yeni bir görüntülü grup sohbet uygulaması.

Fast.com Fast.com internet servis sağlayıcınızın yaklaşık hızını saniyeler içinde ölçmenizi sağlar.

Nuzzel Nuzzel, Facebook ve Twitter'da arkadaşlarınızın paylaştığı haberleri takip etmenizi sağlayan bir uygulama.

Reddit Reddit Conde Nast Digital şirketine ait bir sosyal haber sitesidir.

Sorcery! 4 Android bir harita üzerinde rol yapma üzerine kurulu bir oyun.

Tribe Tribe arkadaşlarınızla ya da ailenizle görüntülü olarak mesajlaşmanızı sağlayan bir sohbet uygulaması.