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Yörük nasıl yazılır? Yörük mü yürük mü, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

23.07.2023 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Dil Kurumu sözcüklerin anlamlarını ve nasıl yazılması gerektiğini yazılışları yazım kılavuzlarında belirtmiştir. TDK tarafından alınan kararla Türkçe yazım kılavuzunda bulunan bazı sözcüklerin yazım şekilleri değiştirildi. Yazım biçimi değişen sözcükler gündemde merak uyandırdı. Buna karar göre 12. baskısı ile paylaşılan Türkçe Güncel Sözlük ile birlikte bazı sözcüklerin yeni biçimiyle kullanılması gerekecek. Yörük sözcüğü de bunlardan biridir. Peki, yörük nasıl yazılır?

Sözcüklerin anlamlarını ve kullanım şekillerini merak edenlerin, ulaşılması kolay Türkçe sözlüklerinden ya da internet ortamındaki kılavuzlardan faydalanarak konu hakkında bilgiler edinmesi mümkündür. Pek çok yönüyle merak edilen kelimelerden biri olan yörük sözcüğü TDK kılavuzlarında yapılan düzenlemeler ile beraber yazımı değişen kelimeler içerisindedir. Kelimeleri eski hâlleriyle kullanmaya alışmış kişiler değişen kelimelerin güncel olarak nasıl yazılması gerektiğini merak ediyor. Özellikle profesyonel anlamda yazı yazanların bilmesi gereken kelimelerin yeni kullanımları güncel hâliyle paylaşıldı.

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Yörük nasıl yazılır?

Dil gelişen bir yapı olduğundan Türkçede bulunan sözcüklerin anlam ve yazım biçimleri üzerine sürekli araştırmalar yapılır. Bazı araştırmalar sonucunda kelimelerin yazım biçimi ve ifade ettiği anlamlar güncellenebilir. Bu kapsamda yapılan 12. baskı düzenlemesiyle birlikte bazı kelimelerin kullanım şekli değişmiştir. Yörük yazımı değiştirilen kelimeler içerisinde bulunuyor. Yörük hayvancılıkla geçinen, genellikle Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı, Türkmen topluluklarına verilen isimdir. Türkçe sözlüğün 12. baskısıyla birlikte bu kelimenin yörük mü yürük mü şeklinde olduğu konusunda kafalar karıştı. TDK sözlüklerinde "yürük" olarak belirtilen sözcüğün son düzenlemeden sonra artık "yörük" olarak kullanılması gerektiği kararı alındı. Yörük gibi kullanım biçimi değişen diğer kelimeler için TDK’nin paylaştığı yeni kılavuzlardan yararlanılabilir.

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Yörük mü yürük mü?

Türk Dil Kurumu resmî internet sitesinde yayımlanan Türkçe Sözlük'ten kelimelerin yazım şekilleri ve anlamları konusunda kolaylıkla bilgi edinilebilir. Günümüzde insanlar yazım yanlışları konusunda oldukça dikkatli olduğundan dil bilgisi kurallarına özen gösterir. Türkçeyi kurallara uygun ve etkili kullanmak, Türkiye vatandaşı olan bireyler için bir vatandaşlık görevidir. Türk Dil Kurumu sözlükte bulunan bazı sözcüklerin kullanım biçimleri ile ilgili düzenlemeler yapılmasına karar verdi. Bu nedenle 12. baskısı yayımlanan kılavuzda bulunan bazı sözcüklerin kullanım şekilleri farklı oldu. Yazım şekli değişen sözcükler içerisinde bulunan yörük TDK tarafından yapılan değişikliğe göre artık "yörük" olarak kullanılacak. Eski ve güncel kullanımlar şu şekildedir:

  • Yörük (Güncel doğru kullanım)
  • Yürük (Eski kullanım)
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