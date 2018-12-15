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Bugüne kadar bulanan en büyük elmas!

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DÜNYA  | 15.12.2018 20:06 | Son Güncelleme

Kanada'daki bir madende bulunan 552 karatlık elmasın, Kuzey Amerika kıtasında bugüne kadar bulunan en büyük elmas olduğu açıklandı.

Bugüne kadar bulanan en büyük elmas!

Dominion Diamond Mines adlı madencilik firmasından yapılan açıklamada, Kanada'nın kuzey bölgesindeki bir madende, ekim ayında 552 karatlık sarı elmas bulunduğu belirtildi.

Açıklamada elmasın, ham haliyle satılmayacağı ve değerinin belirlenmesi için henüz çok erken olduğu vurgulandı.

Söz konusu elmasın, Kuzey Amerika kıtasında bugüne kadar bulunan en büyük elmas olduğu aktarılan açıklamada, daha önce 2015'te aynı madende bulunan 187,7 karatlık "Diavik Foxfire" adlı elmasın bu rekoru elinde tuttuğu kaydedildi.

(AA)

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