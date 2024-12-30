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"Bugünün en iyi kazanımı oldu" dedi ve... Kulüpler Birliği'nin aldığı kararı Ali Koç açıkladı! "Yeni hakemlik modeli"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
30.12.2024 17:48
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Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, yapılan toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Ali Koç, "Bugünün en büyük kazanımı oldu." diyerekten Kulüpler Birliği'nin yeni hakemlik modelinin bir parçası olmaya karar verdiğini duyurdu.

"Bugünün en iyi kazanımı oldu" dedi ve... Kulüpler Birliği'nin aldığı kararı Ali Koç açıkladı! "Yeni hakemlik modeli"

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, yapılan kritik toplantı sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KULÜPLER OLARAK BU YOL HARİTASININ PARÇASI OLMAYA KARAR VERDİK"

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Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, gerçekleştirilen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Geçen hafta Riva'da bir toplantı yapmıştık. TFF'nin bizlere hakemlik için önerdiği bir model vardı. Bugün kendi aramızda bir daha bir değerlendirme yapalım dedik. MHK Başkanımız ve Mecnun Başkan tekrar gelip anlattılar. Bizler kulüpler olarak bu yol haritasının bir parçası olmaya karar verdik. Danışma Kurulu kurulacak, kulüplerin bir temsili olacak. MHK Başkanı ve TFF, 20. haftadan itibaren uygulamaya başlanacağını açıkladı. Pek çok konuda modernleşmemiz gerekiyor. Hakemlik müessesesinin kronik bir sorunu olduğu ortada. Belki birkaç hafta daha ertelenebilir. Önümüzdeki sene geçeceğimiz yeni yapıya ulaşmanın karar verilmesi bugünün en büyük kazanımı oldu." ifadelerini kullandı.

"İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NUN KARARI ÇOK CESUR"

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Ali Koç sözlerinin devamında; "Futbolun en büyük öznesi Futbol kulüpleri. Buna rağmen ne yazık ki bizler kendi menfaatlerimizle ilgili konularda hiç söz sahibi değiliz. Bu yayın ihalesi olabilir, dijital haklar olabilir, biletleme firmaları olabilir... Resmiyette hiç söz sahibi değiliz, mevcut TFF bizi ne kadar topa sokarsa o kadar söz sahibi oluyoruz. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun verdiği karar, çok cesur bir karar." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Ali Koç Kulüpler Birliği son dakika
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