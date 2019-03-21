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Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 21.03.2019 11:53 | Son Güncelleme

Günümüz popüler kültür yıldızlar Rihanna, Beyonce, Justin Bieber, Taylor Swift, Bruno Mars, Drake gibi isimler 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?

Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?

Grafik tasarımcı ve ilüstratör Fulvio Alejandro Obregon, ‘2080’ler, Geçmiş Gelecektir’ adlı projesinde günümüz ünlülerini 80’li yıllarda albüm kapaklarına uyarlayarak resmetti.

Rihanna
1

Taylor Swift
2

Beyonce
3

Bruno Mars
4

Drake
5

Justin Bieber
6

Dua Lipa
7

Selena Gomez
8

Cardi B
9

Childish Gambino
10

The Weeknd
11

Camila Cabello
12

Chris Brown
13


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Anahtar Kelimeler:
Justin Bieber beyonce rihanna

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