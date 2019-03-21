Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?

Grafik tasarımcı ve ilüstratör Fulvio Alejandro Obregon, ‘2080’ler, Geçmiş Gelecektir’ adlı projesinde günümüz ünlülerini 80’li yıllarda albüm kapaklarına uyarlayarak resmetti.
Rihanna
Taylor Swift
Beyonce
Bruno Mars
Drake
Justin Bieber
Dua Lipa
Selena Gomez
Cardi B
Childish Gambino
The Weeknd
Camila Cabello
Chris Brown
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