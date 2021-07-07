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Bukayo Saka İngiltere tarihine geçti

07.07.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bukayo Saka, İngiltere futbol tarihine geçti. 19 yaşındaki futbolcu, İngiltere formasıyla yarı final maçına çıkan en genç futbolcu oldu.

Bukayo Saka İngiltere tarihine geçti

Bukayo Saka, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Danimarka ile oynanan yarı final maçına 11'de başladı. 19 yıl 305 günlük olan Saka, İngiltere formasıyla büyük bir turnuvada yarı final oynayan en genç futbolcu oldu.

Daha önce bu rekor, 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan Wayne Rooney'ye aitti. Michael Owen da 1998 Dünya Kupası'nda 19 yaşındayken forma giymişti.

Saka, Rooney ve Owen ile birlikte İngiltere adına oynayan 20 yaş altı üçüncü futbolcu oldu.

Arsenal altyapısından yetişen ve 2 yıl önce profesyonel olan Bukayo Saka, geçtimiz sezon topçularla 32 maçta 5 gol-4 asistlik performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Arsenal FC İngiltere Milli Futbol Takımı
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sancho ve grelish 11 de baslamali

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