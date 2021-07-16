Buket Aydın'a ünlü iş insanından 300 gül! "Tanımadığım kimseye çiçek yollamam"

Bodrum'da tatile devam eden sunucu Buket Aydın’a önceki gün iş insanı Cem Ozan Torunlar, 300 adet gül yollamıştı. Herkes çiçeklerin Emir Sarıgül’den geldiğini düşünmüştü ama gerçek başka çıktı.

Cem Ozan Torunlar’ın Buket Aydın’a çiçek yollamasının ardından akıllara “Yeni bir aşk mı?” sorusu gelmişti.

“BİZ SADECE ARKADAŞIZ”

UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan “Hayatın İçinden” programının sunucusu Esra Balamir’e mesaj atan iş insanı verdiği yanıtla kafaları karıştırdı. Torunlar açıklamasında, “Ben tanımadığım kimseye çiçek yollamam. İki tarafta ilgi olmadan kimseye yollamam. Uzun lafın kısası biz sadece arkadaşız” dedi.



