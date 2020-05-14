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Buket Aydın boşandı mı? Buket Aydın'la ilgili flaş iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 01:34 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Kanal D Ana Haber'deki görevinden "Yeni bir hayata başlayacağım" diyerek istifa eden Buket Aydın'ın, 7 yıllık eşi Erce Baykal ile tek celsede boşandığı iddia edildi.

Buket Aydın boşandı mı? Buket Aydın'la ilgili flaş iddia

Uçankuş'un haberine göre; geçtiğimiz haftasonu da Kanal D'deki ana haber sunuculuğu görevinden istifa eden Buket Aydın bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonunda eşi Erce Baykal'dan boşandı. Son derece sessiz sedasız ve gizlice yapılan duruşmada iki tarafta da birbirinden hiçbir şey talep etmeyince boşanma tek celsede sonuçlandı.

Buket Aydın'ın avukatı Altın Mimir'in katıldığı duruşmada çocukları da olmadığı, her iki taraf da herhangi bir talepte bulunmadığı için tek celsede boşanma gerçekleşmiş oldu.Taraflar Yargıtay'a başvurma talebinde bulunmayacaklarını ibraz etmeleri nedeniyle boşanmada bir günde sonuçlanmış oldu.

"DURUP, DİNLENİP YENİ BİR YOLA ÇIKMAK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

Ünlü sunucu Buket Aydın da Kanal D'den ayrılırken yaptığı açıklamada "Yepyeni bir hayata" başlayacağının sinyallerini vermişti. Aydın, istifa açıklamasında "16 yıldan beri size haber verme görevimi layığıyla yerine getirebilmek adına büyük bir özveriyle çalışmaktayım. Bu yaklaşımın tezahürü olarak son 2 yıldır Demirören Medya Grubu bünyesinde üstlendiğim ağır sorumluluğumu gereği gibi ifa etmek için yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda. Durup dinlenip, yeni bir yola yenilenmiş enerjimle çıkabilmek adına üstlendiğim görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum." demişti.

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