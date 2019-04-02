Buket Aydın bu defa gülmedi! Bakın Kılıçdaroğlu'nun haberini nasıl sundu!

31 Mart yerel seçim sürecinde Kanal D'deki programına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet eden Buket Aydın, Kılıçdaoğlu'nun seçim açıklamasına kahkaha atmış ve tepki çekmişti.

Kılıçdaroğlu programda, Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Antalya gibi şehirleri alacaklarını iddia etmiş, Buket Aydın ise bu açıklamalara gülerek tepki vermişti.

BU KEZ ÇOK CİDDİYDİ

Seçim sonrası dün haber bültenini sunmak için Kanal D ekranına çıkan Buket Aydın'ın, program boyunca hiç gülmemesi dikkat çekti.

İŞTE TEPKİ ÇEKEN O TAVIR...