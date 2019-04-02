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Buket Aydın bu defa gülmedi! Bakın Kılıçdaroğlu'nun haberini nasıl sundu!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 02.04.2019 13:37 | Son Güncelleme

Kemal Kılıçdaroğlu'na kahkaha atmasıyla eleştirilen Buket Aydın'ın dün akşam yayınlanan ana haberde ciddi bir tavırlarıyla dikkat çekti.

31 Mart yerel seçim sürecinde Kanal D'deki programına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet eden Buket Aydın, Kılıçdaoğlu'nun seçim açıklamasına kahkaha atmış ve tepki çekmişti.

Kılıçdaroğlu programda, Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Antalya gibi şehirleri alacaklarını iddia etmiş, Buket Aydın ise bu açıklamalara gülerek tepki vermişti.

BU KEZ ÇOK CİDDİYDİ

Seçim sonrası dün haber bültenini sunmak için Kanal D ekranına çıkan Buket Aydın'ın, program boyunca hiç gülmemesi dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun yanıtına kahkahalar atan Buket Aydın'a mesaj yağıyorKılıçdaroğlu'nun yanıtına kahkahalar atan Buket Aydın'a mesaj yağıyor

İŞTE TEPKİ ÇEKEN O TAVIR...

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Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın kanal d haber kemal kılıçdaoğlu

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