Kılıçdaroğlu'nun yanıtına kahkahalar atan Buket Aydın'a mesaj yağıyor

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal D'de katıldığı programda İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Bursa'yı, Mersin'i alacağız" demişti. Bunun üzerine ise sunucu Buket Aydın kahkahalar atıp "Bugün formunuzdasınız" diye demişti.
Sosyal medya kullanıcılar Buket Aydın'ın o sözlerini ve kahkahasını unutmadı. Seçim sonuçlarının ardından Buket Aydın'a mesaj yağdı. İşte o mesajlardan bazıları:
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