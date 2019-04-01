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Kılıçdaroğlu'nun yanıtına kahkahalar atan Buket Aydın'a mesaj yağıyor

zeynep.ok zeynep.ok
MİZAH  | 01.04.2019 12:01 | Son Güncelleme

Kanal D sunucusu Buket Aydın'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi yaptığı "Kazanacağız" açıklamasını gülerek karşılaması gündem olan Buket Aydın'ı sosyal medyada mesaj yağıyor!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal D'de katıldığı programda İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Bursa'yı, Mersin'i alacağız" demişti. Bunun üzerine ise sunucu Buket Aydın kahkahalar atıp "Bugün formunuzdasınız" diye demişti.

Sosyal medya kullanıcılar Buket Aydın'ın o sözlerini ve kahkahasını unutmadı. Seçim sonuçlarının ardından Buket Aydın'a mesaj yağdı. İşte o mesajlardan bazıları:

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Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın Buket Aydın kahkaha

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