Buket Aydın'dan kovulma iddiaları sonrası olay paylaşım

Kanal D Ana Haber sunucusu ve Haber Daire Başkanı Buket Aydın'ın kanalla yollarının ayrıldığı iddia edilmişti.

Geçtiğimiz cuma akşamı da Ana Haber Bülteni'ni Aydın'ın yerine Semiha Şahin sunmuştu. O anlarda ise Aydın'ın kovulduğu ve kanaldan güvenlik eşliğinde çıkarıldığı iddiaları sosyal medyaya damga vurmuştu.

Buket Aydın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu tartışmalara son noktayı koydu.

"AKŞAM GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Aydın, Kanal D Ana Haber'in yayın saatinin değiştiğinin duyurulduğu tanıtımı kişisel sosyal medya hesabından paylaştı ve ekrandaki yerini alacağını duyurdu.

Aydın, haber bülteninin tanıtım videosunu "Yeni saatimizde akşam görüşmek üzere" notuyla paylaştı.

