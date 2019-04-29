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Buket Aydın'dan kovulma iddiaları sonrası olay paylaşım

zeynep.ok zeynep.ok
GÜNDEM  | 29.04.2019 13:38 | Son Güncelleme

Kanal D ile yollarını ayırdığı iddia edilen sunucu Buket Aydın, sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddialara son noktayı koydu.

Buket Aydın'dan kovulma iddiaları sonrası olay paylaşım

Kanal D Ana Haber sunucusu ve Haber Daire Başkanı Buket Aydın'ın kanalla yollarının ayrıldığı iddia edilmişti.

Geçtiğimiz cuma akşamı da Ana Haber Bülteni'ni Aydın'ın yerine Semiha Şahin sunmuştu. O anlarda ise Aydın'ın kovulduğu ve kanaldan güvenlik eşliğinde çıkarıldığı iddiaları sosyal medyaya damga vurmuştu.

Buket Aydın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu tartışmalara son noktayı koydu.

"AKŞAM GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Aydın, Kanal D Ana Haber'in yayın saatinin değiştiğinin duyurulduğu tanıtımı kişisel sosyal medya hesabından paylaştı ve ekrandaki yerini alacağını duyurdu.

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Aydın, haber bülteninin tanıtım videosunu "Yeni saatimizde akşam görüşmek üzere" notuyla paylaştı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Hiç görüşmeyiz çünkü Kanal D yi izlemiyorum. Sen olsan ne olmasan ne.
yüzsüz... yancı...
ilk konuk olarakta KILIÇTAROĞLU nu davet etsen ne gülerim bu CHP lilere..senin kovulduğunu duyunca hepsi göbek atıyordu:)))
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