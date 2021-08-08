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Buket Aydın gecelerde! Süper minisiyle poz verdi

08.08.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'dan sonra tatiline Alaçatı'da devam eden spiker Buket Aydın son pozuyla hayranlarından beğeni topladı.

Buket Aydın gecelerde! Süper minisiyle poz verdi

Kanal D Haber sunuculuğundan ayrılan Buket Aydın, bir süredir Haber Global ekranlarında 'Koltuk' isimli programı sunuyor. Her yaptığıyla adından söz ettiren Aydın, evinin şu sıralar yazın tadını çıkarıyor.

Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık ilişkisiyle gündeme gelen Aydın Bodrum'dan sonra soluğu Alaçatı'da aldı.

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Gülben Ergen'i dinlemeye giden Buket Aydın tüm gece paylaşım üstüne paylaşım yaptı. Aydın son olarak ise süper mini elbisesiyle pozunu paylaştı.

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Tatil keyfi yapan Aydın'a hayranlarından beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın Emir Sarıgül
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