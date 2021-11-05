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Buket Aydın iddialı tarzıyla dikkat çekti! "Şahane hissediyorum"

05.11.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Buket Aydın sunucu olduğu gece için hazırlandı. İddialı elbisesiyle pozlar veren Aydın beğeni topladı.

Buket Aydın iddialı tarzıyla dikkat çekti! "Şahane hissediyorum"

BHT Moon Life Ödülleri Crowne Plaza İstanbul Florya Hotel’de sahiplerini buldu. Buket Aydın sunuculuk yaptığı gecede iddialı tarzıyla dikkat çekti.

Raşit Bağzıbağlı imzalı bir elbise tercih eden Buket Aydın derin göğüs dekoltesiyle beğeni topladı.

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Aydın üst üste paylaştığı pozlarına ise "Şahane hissediyorum" yorumunda bulundu.

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Emir Sarıgül ile ilişkisi bir küs bir barışık devam eden Aydın geçtiğimiz günlerde katıldığı Armağan Çağlayan'ın programında "Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken birden magazin malzemesi oldum" diyerek gündeme gelmişti.

Armağan Çağlayan'a konuşan Buket Aydın: Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken...Armağan Çağlayan'a konuşan Buket Aydın: Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken...

Buket Aydın magazin basınında gündem olmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanı ile seyahatlere gidiyordum. Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken birden magazin malzemesi oldum. Sürekli gidiyordum. Cumhurbaşkanı uçağında sürekli siyaset konuşan, bakanlarla görüşen bir insandan bir anda Nişantaşı'nda yürürken peşimde koşulan bir insan haline geldim. Hepimiz gazeteciyiz ben bana mı koşuyorlar diye şok oluyorum" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın Emir Sarıgül
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