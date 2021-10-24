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Armağan Çağlayan'a konuşan Buket Aydın: Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken...

24.10.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan'ın konuğu olan spiker Buket Aydın özel hayatının gündem olmasına şaşırdığını söyledi. Aydın açıklamasında "Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken birden magazin malzemesi oldum" dedi.

Armağan Çağlayan'a konuşan Buket Aydın: Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken...

Armağan Çağlayan'ın Zor ama Sor serisinin konuğu Buket Aydın oldu. Emir Sarıgül ile bir küs bir barışık giden ilişkisiyle sık sık gündeme gelen Aydın iddialı açıklamalar yaptı.

Haber Başkanlığından ayrılırken reytinglerin gayet yüksek olduğunu söyleyen Aydın, son iki yılda yaşananlardan pişmanlık duymadığını belirtti.

Buket Aydın magazin basınında gündem olmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanı ile seyahatlere gidiyordum. Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken birden magazin malzemesi oldum. Sürekli gidiyordum. Cumhurbaşkanı uçağında sürekli siyaset konuşan, bakanlarla görüşen bir insandan bir anda Nişantaşı'nda yürürken peşimde koşulan bir insan haline geldim. Hepimiz gazeteciyiz ben bana mı koşuyorlar diye şok oluyorum" dedi.

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Buket Aydın bu duruma da alıştığını söyleyerek "Benim özel hayatım bu kadar önemli mi?" dedi.

Buket Aydın "Asla özel hayatım hakkında bir daha açıklama yapmayacağım" diyerek daha önce yaptığı açıklamaya da gönderme yaptı.

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Armağan Çağlayan Buket Aydın
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