Buket Aydın'ın dekolteli pozlarına beğeni yağdı

Kanal D'deki haber başkanlığı ve sunuculuğu görevinden ayrılıp 7 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran ardından bir süre Emir Sarıgül ile aşk yaşayan Buket Aydın sık sık gerek özel hayatıyla gerekse yaptığı işlerle gündeme geliyor.

Son olarak Sarıgül ile ayrılan ve HaberGlobal'e transfer olan Aydın pozlarıyla dikkat çekti. Aydın'ın paylaştığı dekolteli fotoğrafları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Instagram'dan yeni fotoğraflar yayınlayan Aydın, "Hepinize güzel bir hafta diliyorum" diye yazdı. Sunucu, şık elbisesi ve göğüs dekoltesiyle takipçilerinden övgü dolu mesajlar aldı.



