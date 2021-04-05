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Buket Aydın'ın dekolteli pozlarına beğeni yağdı

05.04.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa süre önce Emir Sarıgül'den ayrıldığı iddiasıyla gündeme gelen Buket Aydın Instagram'ı salladı.

Buket Aydın'ın dekolteli pozlarına beğeni yağdı

Kanal D'deki haber başkanlığı ve sunuculuğu görevinden ayrılıp 7 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran ardından bir süre Emir Sarıgül ile aşk yaşayan Buket Aydın sık sık gerek özel hayatıyla gerekse yaptığı işlerle gündeme geliyor.

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Son olarak Sarıgül ile ayrılan ve HaberGlobal'e transfer olan Aydın pozlarıyla dikkat çekti. Aydın'ın paylaştığı dekolteli fotoğrafları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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Instagram'dan yeni fotoğraflar yayınlayan Aydın, "Hepinize güzel bir hafta diliyorum" diye yazdı. Sunucu, şık elbisesi ve göğüs dekoltesiyle takipçilerinden övgü dolu mesajlar aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın Emir Sarıgül
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