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  4. Buket Aydın'ın derin göğüs dekoltesi ortalığı kasıp kavurdu! Sarı kıyafetiyle büyüledi

Buket Aydın'ın derin göğüs dekoltesi ortalığı kasıp kavurdu! Sarı kıyafetiyle büyüledi

17.03.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlarda sunuculuk yapan ünlü isimlerden olan Buket Aydın, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Buket Aydın, Instagram hesabı üzerinden son olarak spor yaptığı anları paylaşmış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Aydın, şimdi de derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı.

Buket Aydın'ın derin göğüs dekoltesi ortalığı kasıp kavurdu! Sarı kıyafetiyle büyüledi

Sunuculuğu ve kariyeri harici özel yaşamıyla da sık sık gündeme gelen sunucu Buket Aydın, spor yaparken çekildiği pozlarla sosyal medyayı sallamıştı. Ünlü sunucu, bu kez göğüs dekolteli pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

GÖĞÜS DEKOLTESİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI!

Ünlü sunucu Buket Aydın spor yaptığı anları paylaşmış ve takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Önceki günlerde mum ışığında verdiği pozla dikkat çeken Buket Aydın'a, takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni gelmişti.

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İHANETE UĞRADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

2013 senesinde evlendiği Erce Baykal'dan 2020 yılında sessiz sedasız boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı biliniyordu. Sonrasında ihanete uğradığını belirten Buket Aydın, Emir Sarıgül defterini sonsuza dek kapattığını söylemişti.

SARI RENKLİ KIYAFETİYLE POZ VERDİ

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Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Buket Aydın bu kez göğüs dekolteli pozuyla ortalığı karıştırdı. Ünlü sunucu, sarı renkli kıyafetiyle fit ve güzel fiziğini gözler önüne serdi.

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Buket Aydın
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