Buket Aydın'ın derin göğüs dekoltesi ortalığı kasıp kavurdu! Sarı kıyafetiyle büyüledi

Sunuculuğu ve kariyeri harici özel yaşamıyla da sık sık gündeme gelen sunucu Buket Aydın, spor yaparken çekildiği pozlarla sosyal medyayı sallamıştı. Ünlü sunucu, bu kez göğüs dekolteli pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

GÖĞÜS DEKOLTESİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI!

Ünlü sunucu Buket Aydın spor yaptığı anları paylaşmış ve takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Önceki günlerde mum ışığında verdiği pozla dikkat çeken Buket Aydın'a, takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni gelmişti.

İHANETE UĞRADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

2013 senesinde evlendiği Erce Baykal'dan 2020 yılında sessiz sedasız boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı biliniyordu. Sonrasında ihanete uğradığını belirten Buket Aydın, Emir Sarıgül defterini sonsuza dek kapattığını söylemişti.

SARI RENKLİ KIYAFETİYLE POZ VERDİ

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Buket Aydın bu kez göğüs dekolteli pozuyla ortalığı karıştırdı. Ünlü sunucu, sarı renkli kıyafetiyle fit ve güzel fiziğini gözler önüne serdi.



