Buket Aydın işten mi çıkarıldı? Kanal D'den flaş açıklama

Kanal D Haber Başkanı, Kanal D Ana Haber Bülteni Sunucusu ve CNN Türk 40 programı sunucusu Buket Aydın'ın bugün görevinden alındığı haberleri sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü.

2018 yılı Mayıs ayında Kanal D'ye geçiş yaparak burada Ana Haber bültenini sunan Buket Aydın'ın bu görevden alındığı iddia edildi. İddialara göre Buket Aydın'ın Demirören Medya ile olan sözleşmesi, feshedilmiş ve işine son verilmişti.

Bu iddiaların ardından Kanal D'den flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklama şöyle:

"ugün bazı internet sitelerinde Kanal D Haber Başkanı ve sunucusu Buket Aydın'ın görevinden alındığına dair iddialar yer almıştır.

Bu iddialar gerçek dışıdır. Buket Aydın görevine devam etmektedir.

Bu haberleri yapanlarla ilgili hukuki süreç uygulanacaktır."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart sürecinde Kanal D'de Buket Aydın'ın konuğu olmuştu. Programda, CHP Liderinin İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin'i iddialı bir şekilde kazanacağını söylemiş "Bütün bunları alacağız, ben gerçeği söylüyorum size" demişti.

Bunun üzerine kanal D spikeri, kahkaha atmıştı. Kılıçdaroğlu'nun seçim iddialarını gülerek karşılayan Buket Aydın, sosyal medyada büyük tepki almıştı.

