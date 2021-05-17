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Buket Aydın isyan etti: İşimle gündeme gelmek istiyorum

17.05.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem iş hem de aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Buket Aydın sessizliğini bozdu. Aydın "Artık işimle gündeme gelmek istiyorum" dedi.

Buket Aydın isyan etti: İşimle gündeme gelmek istiyorum

Kanal D'den istifa edip eşiyle de boşanan Buket Aydın ardından Emir Sarıgül ile aşk yaşamış hatta evlilik teklifi aldığı bile iddia edilmişti. Sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Aydın isyan etti.

Konu hakkında Buket Aydın, sessizliğini Snob Magazin'e bozdu. Aydın, "Konuşmak istemiyorum. Emir Bey ile olan ilişkimi mart sonunda işlerim nedeniyle sonlandırmak zorunda kaldım. Artık işimle gündeme gelmek istiyorum" dedi.

Bu arada eski sevgilisi hakkında ise Aydın, "Beni ilgilendiren bir konu değil" cevabını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın Emir Sarıgül
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