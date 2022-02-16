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Buket Aydın "Karaktersiz habeş maymunu..." demişti! Canlı yayında açıkladı: O sözler Emir Sarıgül'e mi?

16.02.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı "Sevgililer Gününü kutluyorum. Gerekirse kuşu sevin, köpeği sevin, kediyi sevin… Karaktersiz habeş maymunlarını tepenize çıkarmayın" paylaşımıyla gündem olan Buket Aydın sessizliğini bozdu. Paylaşımında eski sevgilisi Emir Sarıgül'e gönderme yaptığı söylenen Aydın, 2. Sayfa'nın canlı yayınında "Paylaşımın hedefinde de herhangi bir kişi yoktu, hedef göstermedim" dedi.

Kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Buket Aydın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde imalı bir video yayınladı. Videosunda eski sevgilisi Emir Sarıgül'e gönderme yaptığı ileri sürülen Aydın'dan beklenen açıklama geldi.

"HABEŞ MAYMUNLARINIZI TEPENİZE ÇIKARMAYIN"

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan ve özel hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Buket Aydın, Sevgililer Günü'nde bir video yayınlayarak "Herkesin 14 Şubat Sevgililer Gününü kutluyorum. Gerekirse kuşu sevin, köpeği sevin, kediyi sevin… Karaktersiz habeş maymunlarını tepenize çıkaracağınıza bunları sevin daha iyi. Sevgi çok güzel bir şey" dedi.

Buket Aydın'ın bu sözleri Emir Sargül'e mi? Buket Aydın'ın bu sözleri Emir Sargül'e mi? "Karaktersiz habeş maymunu..."

"PAYLAŞIMIMDA KİMSEYİ HEDEF GÖSTERMEDİM"

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Buket Aydın, sosyal medyada çok konuşulan paylaşımı hakkında da konuştu. Kimseye gönderme yapmadığını belirten Aydın, "İki gün önce bir tweet görmüştüm 'Artık ben de tipe bakacağım. Karakter diye diye habeş maymunlarını tepemize çıkardık.
Onlar da karaktersiz çıktılar' diye. Bu tweet çok beğenildi ve herkes buna çok güldü. Allah'ın yarattığı hiçbir canlıyı aşağılamak gibi bir niyetim yok. Habeş maymunları da çok tatlı. Herkesin kalpli böcekli paylaşımlarından gına geldi. Ben de sizin değerini bilmeyen insanlara değer vermeyin demek istedim. Kimseyi tipiyle yargılamak için söylemedim. Paylaşımın hedefinde de herhangi bir kişi yoktu. Kimse üstüne alınmasın. Bunu üzerine alan kişi habeş maymununa benzediğini kabul etmiş demektir. O da onun sorunu o zaman. Ben kimseyi hedef göstermedim. Sosyal medyada o benzetmeleri yapanlara sormak lazım" şeklinde konuştu.

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Buket Aydın Emir Sarıgül
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