Buket Aydın kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim? 2. Sayfa konuğu Buket Aydın'dan olay açıklama: "Hayatımda birisi var!"

Buket Aydın 2. Sayfa magazin programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bir dönem Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile aşk yaşayan ve ayrılık sonrası yöneltilen sorulara sinirlenen ünlü sunucu, 2. Sayfa'da Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'e hayatında biri olduğunu ve evliliği düşündüğünü açıkladı. Buket Aydın'ın açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Buket Aydın'ın hayatı, biyografisi ve kariyeri ile ilgili ayrıntılar...

BUKET AYDIN KİMDİR?

Buket Aydın, 1 Ocak 1985 tarihinde Bursa'da doğmuştur. "İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü"nden mezun oldu. Attila İlhan'ın şiirleri üzerine master yaparak yüksek lisansını tamamladı. Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alarak iyi dereceyle mezun oldu. Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra sabah haberleri ve hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı.

2009 yılında CNN Türk kanalında haber sunuculuğu yaptı. 2010 yılında TRT Türk kanalına geçerek "Gümüş Hilal" adlı programın sunuculuğu yapan Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV'ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı.

NTV'de hafta içi 23.00'da başlayan Gece Bülteni Kuşağını ve 20:00'da başlayan Ana Haber Bültenini sunan Aydın 2018 yılının Mayıs ayında Kanal D'ye geçiş yaparak burada Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlamıştır. Aynı zamanda 2018'den 2019'a kadar Demirören Medya'nın diğer kanalı olan CNN Türk'te 40 adlı programının sunuculuğunu da yapmıştır. 2019 yılının Ocak ayında Kanal D Haber Dairesi Başkanlığı görevine getirilmiştir. 9 Mayıs 2020 tarihi itibari ile Kanal D, CNN Türk ve Demirören Medya Grubu'nda üstlendiği görevlerden ayrıldığını duyurmuştur. 11 Ocak 2021 tarihinde Haber Global ile anlaşan Buket Aydın, kanalda "Buket Aydın ile Koltuk" programının sunuculuğunu halen sürdürmektedir. Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim görevlisidir.

2013 yılında iş adamı Erce Baykal'la evlenmiştir. 13 Mayıs 2020 tarihinde, eşi Baykal'dan tek celsede boşanmıştır.

BUKET AYDIN AŞK MI YAŞIYOR?

Buket Aydın 2. Sayfa'da yaptığı açıklamada "Normalde özel hayatımla ilgili açıklama yapmayacağımı açıklamıştım. Çünkü kurumuma olan saygımdan dolayı dikkat etmek zorundayım." ifadelerini kullandı.

BUKET AYDIN'IN SEVGİLİSİ KİM?

Buket Aydın, "Hayatımda birisi var. Şu anda yok dersem ona haksızlık etmiş olurum." ifadelerini kullandı.

BUKET AYDIN EVLİLİĞİ DÜŞÜNÜYOR MU?

Yöneltilen "Evliliği düşünüyor musun?" sorusunu da yanıtlayan Aydın, "Evet düşünürüm. Karşıma öyle biri çıkmıyordu. Hayatımda birisi var, evliliği düşünüyorum" dedi.

BİR DÖNEME DAMGA VURAN BUKET AYDIN-EMİR SARIGÜL AŞKI

Geçtiğimiz yıllarda Kanal D’deki görevinden istifa eden ve ardından da tek celsede eşinden boşanan Buket Aydın’ın adı Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’le birlikte magazin sayfalarında yer almıştı. Bir ayrılıp bir barışan ikilinin evleneceği iddiaları da magazin dünyasında sık konuşulan konular arasında yer aldı.

Emir Sarıgül ile aşk defterini kapattığını defalarca dile getiren ve magazin olaylarıyla gündeme gelmek istemediğini belirten ünlü spiker, sonraki günlerde Gayrettepe’de bulunan bir restoranda Emir Sarıgül ile baş başa yemek yerken görüntülenince yine gündem olmuştu.

EMİR SARIGÜL KİMDİR?

Abdurrahman Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül'ün ilk eşi Hülya Köksaloğlu'ndan olma oğludur. Emir'e hamile olan annesine kanser teşhisi konmuş, anne buna rağmen doğumda ısrarcı olmuştur. 1981 yılında İstanbul'da doğan Emir Sarıgül 1985 yılında, henüz 3,5 – 4 yaşlarındayken kanser hastası olan annesini kaybetmiştir. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Emir Sarıgül, Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi'nde mezun olmuştur. Ardından Yeditepe Üniversitesi'ni kazanmıştır.

Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü tamamlamasının ardından master eğitimi almak üzere İngiltere'ye gitmiştir. Londra'daki American Intercontinental University'de aldığı yabancı dil eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönmüş ve iş hayatına atılmıştır.

Özellikle inşaat sektöründe başarılı işler yapan Emir Sarıgül, bu alanda kendinden sıkça söz ettirmiştir. Halen inşaat sektöründe faaliyet gösteren Maritza Şirketler Grubu’nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

