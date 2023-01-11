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  4. Buket Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Meğer yıllara böyle meydan okumuş! 2. Sayfa konuğu Buket Aydın'ın şaşırtan değişimi!

Buket Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Meğer yıllara böyle meydan okumuş! 2. Sayfa konuğu Buket Aydın'ın şaşırtan değişimi!

11.01.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buket Aydın, bugün 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile magazin gündemini değerlendiren ünlü sunucu, yıllar içerisindeki değişimini ekrana yansıtılan fotoğrafları üzerinden yorumladı. Dolgu, botoks ve çene dolgusu yaptırdığını söyleyen ünlü ismin seneler içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı. Peki, Buket Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte 2. Sayfa konuğu Buket Aydın'ın şaşırtan değişimi...

Buket Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Meğer yıllara böyle meydan okumuş! 2. Sayfa konuğu Buket Aydın'ın şaşırtan değişimi!

Buket Aydın, 11 Ocak 2023 Çarşamba günü 2. Sayfa magazin programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bir dönem Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile aşk yaşayan ve ayrılık sonrası yöneltilen sorulara sinirlenen ünlü sunucu, 2. Sayfa'da Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'e yaptırdığı operasyonları anlattı. Buket Aydın'ın açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Buket Aydın'ın hayatı, biyografisi ve kariyeri ile ilgili ayrıntılar...

Buket Aydın Sevgililer Günü paylaşımı ile kimi hedef aldı?

BUKET AYDIN KİMDİR?

Buket Aydın, 1 Ocak 1985 tarihinde Bursa'da doğmuştur. "İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü"nden mezun oldu. Attila İlhan'ın şiirleri üzerine master yaparak yüksek lisansını tamamladı. Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alarak iyi dereceyle mezun oldu. Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra sabah haberleri ve hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı.

2009 yılında CNN Türk kanalında haber sunuculuğu yaptı. 2010 yılında TRT Türk kanalına geçerek "Gümüş Hilal" adlı programın sunuculuğu yapan Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV'ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı.

NTV'de hafta içi 23.00'da başlayan Gece Bülteni Kuşağını ve 20:00'da başlayan Ana Haber Bültenini sunan Aydın 2018 yılının Mayıs ayında Kanal D'ye geçiş yaparak burada Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlamıştır. Aynı zamanda 2018'den 2019'a kadar Demirören Medya'nın diğer kanalı olan CNN Türk'te 40 adlı programının sunuculuğunu da yapmıştır. 2019 yılının Ocak ayında Kanal D Haber Dairesi Başkanlığı görevine getirilmiştir. 9 Mayıs 2020 tarihi itibari ile Kanal D, CNN Türk ve Demirören Medya Grubu'nda üstlendiği görevlerden ayrıldığını duyurmuştur. 11 Ocak 2021 tarihinde Haber Global ile anlaşan Buket Aydın, kanalda "Buket Aydın ile Koltuk" programının sunuculuğunu halen sürdürmektedir. Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim görevlisidir.

Buket Aydın Sevgililer Günü paylaşımı ile kimi hedef aldı?

2013 yılında iş adamı Erce Baykal'la evlenmiştir. 13 Mayıs 2020 tarihinde, eşi Baykal'dan tek celsede boşanmıştır.

BUKET AYDIN'DAN 'ESTETİK' AÇIKLAMASI

Buket Aydın 2. SDayfa magazşn programının stüyosundaki ekrana yansıtılan fotoğraflara dikkat çekti.

Dolgu ve botoks yaptırdığını söyleyen ünlü isim, yıllar içerisindeki değişimini yorumladı.

buket aydın

BUKET AYDIN'IN ŞAŞIRTAN DEĞİŞİMİ

Buket Aydın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben Ocak 1'de 38 yaşında girdim. Kaşlarım düşük çene hattım daha belirgin. Çenemde de hafif bir dolgu var. Burada ise yüzüm daha şiş. Burada NTV'deyim. Burada estetik müdehaleleler yaptırdığım süreçteyim. Dolgu, botoks yaptırmaya başladım. O düşüklükler kayboldu. çenemde çene dolgusu var. O dönem yanağımda da dolgu vardı. Şimdi yok."

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