Buket Aydın sabır tesbihiyle defilede! Emir Sarıgül sorulunca...

Ünlü modacı Hakan Akkaya’nın defilesine katılan Buket Aydın, derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Buket Aydın son dönemde Emir Sarıgül ilişkisiyle adından söz ettiriyor. Bir dargın bir barışık ilişkileri olan çift son dönemde ayrı. Aydın Sarıgül tarafından aldatıldığı haberleriyle de olay olmuştu.

Konuya dair konuşmak istemeyen Buket Aydın törene tesbihle geldi. Aydın kendisine tesbih sorulunca şu yanıtı verdi: "Bu hediye. Sabır tesbihi çekiyorum aralarda. Sormak istediğiniz şeyi biliyorum. Konuşmanın manası yok."

