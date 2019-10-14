Bulama pekmezi nasıl yapılır? Üzümün bulamaya dönen lezzet yolculuğu

Öcal, Trakya'da üzüm üreticiliğinin büyük kısmının Tekirdağ'da yapıldığını belirterek, "İlimizde kadınlarımız kış hazırlıklarına başladı. Özellikle bulama ve pekmez bu yörede çok tüketiliyor. Kadınlar bir araya gelerek her gün birine bulama yapıyor. Kadınlar üzümün şırasını çıkartıp daha sonra şırayı kestirip tatlı şıra elde ediyor. Tatlı şıra kaynatılmaya başlayınca katılan çöğen suyu ve köpüğü, bulamanın katılaşmasını ve renginin açılmasını sağlıyor." dedi.

BULAMA HANGİ YÖREYE AİT? Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal yaptığı açıklamada, Trakya yöresinin, üzüm üretimi ve işlenmesi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Koyulaşan ve kıvamını yakalayan "bulama" daha sonra kaplara konulup muhafaza edilerek tüketime hazır hale getiriliyor.

Trakya'nın vazgeçilmez tatları arasında yer alan bulama yapımı için mahallelerde pek çok kadın, imece usulüyle yoğun çalışıyor.

GÜN BOYU KAZANLAR KAYNIYOR

Gönül İncehasan Ayan, katı pekmez bulamanın Trakya'da en çok tercih edilen kahvaltılık ürünler arasında bulunduğunu ifade etti.

Ayan, kadınların kış hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Son kalan üzümlerle pekmez ve bulama yapıyoruz. Üzümleri toplayıp yıkıyoruz, sonra sıkıyoruz. Çıkan suyu özel toprakla kestirdikten sonra kazana koyup gün boyunca kaynatıyoruz. Üzüm suyu pekmez kıvamına gelince çöğen kökü karıştırılıp bulama haline dönüştürülüyor. Genelde kahvaltılarda tüketiliyor. Yapılması biraz zor oluyor çünkü koyulaşmaya başlayınca sürekli karıştırılması gerekiyor. Sürekli karıştırmak için an az 7-8 kadının olması gerekiyor."

Havva Yetim de hasadın sonunda kendileri için ayırdıkları üzümleri "bulama" ve pekmez yapımında kullandıklarını belirtti.

Yetim, bulamanın kahvaltılarda sıkça tüketildiğini ifade ederek, "Bulamanın yapımı biraz zor ama sevdiğimiz için zorluğuna katlanıyoruz. Tek başına olmaz, sürekli değişmeli olarak bunun karıştırılması gerekiyor. Arkadaşlarımızla toplanıp yardımlaşarak herkesin bulamasını yapıyoruz." diye konuştu.

