Bulaşık makinesindeki kötü koku nasıl giderilir?

Bulaşık makinesinden bir süre sonra rutubet ya da küf kokusu gelebilir. Bunun nedenleri arasında filtre tıkanması, mutfak gereçlerinin uzun süre makine içinde bekletilmesi, su hortumunun yağlanması ve bulaşıklar üzerinde kalan artıkların temizlenmeden makineye konması bulunabilir. Bulaşık makinesi kokusu için evdeki malzemelerden yararlanarak durumu çözebilirsiniz.

DOĞAL YÖNTEMLERİ DENEYİN

Mutfakta temizlik yaparken bulaşık makinesini genelde atlarız. Ancak makinenin zarar görmemesi ve temiz yıkaması için iç bakımı da son derece önemlidir. Bunun için kimyasal kullanmak yerine mutfak ürünlerinden faydalanabilirsiniz. Sizin de makinenizden kötü kokular geliyorsa bahsedeceğimiz bu yöntemleri uygulamanızda fayda var. İşte bulaşık makinesi temizliği için en etkili 4 doğal yöntem.



