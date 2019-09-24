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Bulaşık makinesindeki kötü koku nasıl giderilir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.09.2019 14:13 | Son Güncelleme

Mutfaktaki en önemli yardımcılarımızdan biri olan bulaşık makinesi, zamanla kötü kokular yayabilir ve bu durum son derece rahatsız edicidir. Üstelik önlem alınmazsa bu koku tüm evi sarabilir. Sizin de bulaşık makinenizden kötü koku geliyorsa bahsedeceğimiz bu temizlik yöntemlerinden faydalanabilirsiniz.

Bulaşık makinesinden bir süre sonra rutubet ya da küf kokusu gelebilir. Bunun nedenleri arasında filtre tıkanması, mutfak gereçlerinin uzun süre makine içinde bekletilmesi, su hortumunun yağlanması ve bulaşıklar üzerinde kalan artıkların temizlenmeden makineye konması bulunabilir. Bulaşık makinesi kokusu için evdeki malzemelerden yararlanarak durumu çözebilirsiniz.

DOĞAL YÖNTEMLERİ DENEYİN

Mutfakta temizlik yaparken bulaşık makinesini genelde atlarız. Ancak makinenin zarar görmemesi ve temiz yıkaması için iç bakımı da son derece önemlidir. Bunun için kimyasal kullanmak yerine mutfak ürünlerinden faydalanabilirsiniz. Sizin de makinenizden kötü kokular geliyorsa bahsedeceğimiz bu yöntemleri uygulamanızda fayda var. İşte bulaşık makinesi temizliği için en etkili 4 doğal yöntem.

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