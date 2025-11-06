Bulaşık makinesini kim, ne zaman icat etti? Bulaşık makinesini ilk kim buldu?

Hem evlerde hem ofislerde sofra takımlarının, tabak çanakların, çatal bıçakların olabilecek en hızlı ve en ekonomik şekilde yıkanmasını sağlayan bulaşık makineleri bulaşık temizleyicileri ya da bulaşık tuzu adı verilen ürünlerle kullanılır. Deterjanı kirli bulaşıkların üzerine püskürtme mantığı ile çalışan bulaşık makinelerinde kullanılan temizleyici ürünler kir ve leke çözücü enzimlerle etkin hale gelir. Bulaşık makinelerinin tarihi ise bilinenden daha eski bir tarihe dayanmaktadır.

Bulaşık makinesini kim, ne zaman icat etti?

İlk mekanik bulaşık makinesinin tarihte 1850 yılında icat edildiği bilinmektedir. Son derece basit bir çalışma mantığına ve yapıya sahip olarak üretilen ilk bulaşık makineleri zaman içinde geliştirilmiş ve bugün kullanılan halini almıştır. Bir varilin yan kısmındaki kol düğme yardımı ile döndürülür ve bulaşıkların üzerine su püskürten mekanizma etkin hale gelir.

Üretilen ilk bulaşık makinesi bugün kullanılan bulaşık makinelerine karşılık daha verimsiz ve işlevsiz kabul edilir ancak yine de bulaşık makinelerinin temeli 1850 yılında üretilen bu makine ile atılmıştır.

Bulaşık makinesini ilk kim buldu?

Tarihte ilk bulaşık makinesini Josephine Cochrane icat etmiştir. Cochrane, İllinois’te ilk pratik bulaşık makinesini üretmiştir ve bulaşık makinesinin patentini 1886 yılında Joel Houghton’dan almıştır. Yemek partilerine çok sık ev sahipliği yapan zengin bir kadın olan Cochrane, hiç bulaşık yıkamamış bir kadındı ve bu işi yardımcıları yapardı.

Ancak bulaşıkların yeterince temiz olmadığına inandığı için titizliği nedeniyle bu işi hem daha temiz hem de daha hızlı olarak yapabilecek bir makine düşünmeye başladı. Hiç kimsenin böyle bir makine icat etmemiş olması nedeniyle bu makineyi kendisinin üreteceğini söyledi ve bir makine tasarladı. Bulaşık makinesinin temeli de bu düşüncelerin ve denemelerin ardından Josephine Cochrane tarafından atılmış oldu.