Bulaşık yıkarken farkında olmadan yaptığımız 6 hata

Her gün yapılan ev işlerinden biri de bulaşık yıkamaktır. Temizlik konusunda kendinizi bir profesyonel olarak görseniz bile bu püf noktalarından habersiz olabilirsiniz sevgili okur! İşte bulaşıkları her yıkadığınızda farkında olmadan yaptığınız hatalar...
Bulaşık deterjanı alırken muhakkak etiket okuması yapın. Ucuz bulduğunuz her sabuna yönelmeniz aslında yanlış olan bir davranıştır. Ayrıca su içinde çözünmesi gereken orana uyun. Fazla deterjan kullanmak bulaşıklarınızı daha iyi temizlemez, aksine bulaşık üzerinde tortu kalmasına neden olur. Kalıntılardan kurtulmak için kararında deterjan kullanın.
Yine sık yapılan hatalardan biridir. Her şeyin fazlası zarar sevgili okur, bu konuda hemfikiriz. Bulaşık yıkarken lavabonuz iki bölümlüyse bir kısmına sıcak su doldurun ve bulaşıkları bekletin. Sonrasında diğer yanda bulaşık deterjanı ve süngerle yıkayın. Bu sayede ciddi anlamda su tasarrufu sağlarsınız. Eğer lavabo tek bölümden oluşuyorsa bulaşıkları geniş bir kapta su içinde yıkayabilirsiniz.
Haydi herkes itiraf etsin! Bulaşık süngerine yeteri kadar önem vermiyor ve hatta neredeyse yıpranma boyutuna gelince yenisiyle değiştiriyoruz. Mutfaktaki en kirli şey, her gün elimizde tuttuğumuz bulaşık süngerleridir. İçerisinde e.coli ve salmonella bakterilerini çokça içerir. O yüzden plastik süngerlerden ziyade doğal lifli olanları tercih edin ve lütfen bu süngerleri sıkça değiştirin. Bulaşık süngerini siz de lif gibi örebilirsiniz. Ayrıca bulaşık süngeriyle işiniz bittikten sonra muhakkak kurutun.
Kabul etmeseniz de bu durum ne yazık ki böyle... Her gün yemek atıklarının, bulaşık kirlerinin biriktiği bir yeri muhakkak sirke ile temizleyin. Bu sayede lavaboda bakteri birikmesinin önüne geçebilirsiniz.
Kesme tahtalarını sadece durulamak yetmiyor. Bunun yerine özellikle et ya da tavuk kestiyseniz öncelikle sıcak suda bir süre bekletin. Sonrasında temizlik ürünü kullanarak iyi bir şekilde dezenfekte edin.
Bardaklarda bulunan süt bakteriler, durulandıktan sonra bile geçmeyebilir. Bu yüzden yıkama ve durulama aşamasında çok daha fazla özen gösterilmelidir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum