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Bulaşık yıkarken farkında olmadan yaptığımız 6 hata

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.03.2019 10:24 | Son Güncelleme

Bulaşık yıkarken tabakları temizlediğinizi düşünürken aslında farkında olmadan mikrop ve bakterilerin etrafa yayılmasına neden olabilirsiniz. Yani temizlik yaparken bakterileri yok ettiğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

Bulaşık yıkarken farkında olmadan yaptığımız 6 hata

Her gün yapılan ev işlerinden biri de bulaşık yıkamaktır. Temizlik konusunda kendinizi bir profesyonel olarak görseniz bile bu püf noktalarından habersiz olabilirsiniz sevgili okur! İşte bulaşıkları her yıkadığınızda farkında olmadan yaptığınız hatalar...

Yanlış bulaşık deterjanı seçimi

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Bulaşık deterjanı alırken muhakkak etiket okuması yapın. Ucuz bulduğunuz her sabuna yönelmeniz aslında yanlış olan bir davranıştır. Ayrıca su içinde çözünmesi gereken orana uyun. Fazla deterjan kullanmak bulaşıklarınızı daha iyi temizlemez, aksine bulaşık üzerinde tortu kalmasına neden olur. Kalıntılardan kurtulmak için kararında deterjan kullanın.

Gereğinden fazla su kullanmak

Yine sık yapılan hatalardan biridir. Her şeyin fazlası zarar sevgili okur, bu konuda hemfikiriz. Bulaşık yıkarken lavabonuz iki bölümlüyse bir kısmına sıcak su doldurun ve bulaşıkları bekletin. Sonrasında diğer yanda bulaşık deterjanı ve süngerle yıkayın. Bu sayede ciddi anlamda su tasarrufu sağlarsınız. Eğer lavabo tek bölümden oluşuyorsa bulaşıkları geniş bir kapta su içinde yıkayabilirsiniz.

Hatalı bulaşık süngeri seçimi

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Haydi herkes itiraf etsin! Bulaşık süngerine yeteri kadar önem vermiyor ve hatta neredeyse yıpranma boyutuna gelince yenisiyle değiştiriyoruz. Mutfaktaki en kirli şey, her gün elimizde tuttuğumuz bulaşık süngerleridir. İçerisinde e.coli ve salmonella bakterilerini çokça içerir. O yüzden plastik süngerlerden ziyade doğal lifli olanları tercih edin ve lütfen bu süngerleri sıkça değiştirin. Bulaşık süngerini siz de lif gibi örebilirsiniz. Ayrıca bulaşık süngeriyle işiniz bittikten sonra muhakkak kurutun.

Mutfak lavabolarının tuvaletten daha pis olduğunu söylesek!

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Kabul etmeseniz de bu durum ne yazık ki böyle... Her gün yemek atıklarının, bulaşık kirlerinin biriktiği bir yeri muhakkak sirke ile temizleyin. Bu sayede lavaboda bakteri birikmesinin önüne geçebilirsiniz.

Kesme tahtalarına gereken önemi vermiyoruz

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Kesme tahtalarını sadece durulamak yetmiyor. Bunun yerine özellikle et ya da tavuk kestiyseniz öncelikle sıcak suda bir süre bekletin. Sonrasında temizlik ürünü kullanarak iyi bir şekilde dezenfekte edin.

Bardakları iyi bir şekilde yıkayın

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Bardaklarda bulunan süt bakteriler, durulandıktan sonra bile geçmeyebilir. Bu yüzden yıkama ve durulama aşamasında çok daha fazla özen gösterilmelidir.

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