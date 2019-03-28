Bulaşık yıkarken farkında olmadan yaptığımız 6 hata

Her gün yapılan ev işlerinden biri de bulaşık yıkamaktır. Temizlik konusunda kendinizi bir profesyonel olarak görseniz bile bu püf noktalarından habersiz olabilirsiniz sevgili okur! İşte bulaşıkları her yıkadığınızda farkında olmadan yaptığınız hatalar...

Yanlış bulaşık deterjanı seçimi

Bulaşık deterjanı alırken muhakkak etiket okuması yapın. Ucuz bulduğunuz her sabuna yönelmeniz aslında yanlış olan bir davranıştır. Ayrıca su içinde çözünmesi gereken orana uyun. Fazla deterjan kullanmak bulaşıklarınızı daha iyi temizlemez, aksine bulaşık üzerinde tortu kalmasına neden olur. Kalıntılardan kurtulmak için kararında deterjan kullanın.

Gereğinden fazla su kullanmak

Yine sık yapılan hatalardan biridir. Her şeyin fazlası zarar sevgili okur, bu konuda hemfikiriz. Bulaşık yıkarken lavabonuz iki bölümlüyse bir kısmına sıcak su doldurun ve bulaşıkları bekletin. Sonrasında diğer yanda bulaşık deterjanı ve süngerle yıkayın. Bu sayede ciddi anlamda su tasarrufu sağlarsınız. Eğer lavabo tek bölümden oluşuyorsa bulaşıkları geniş bir kapta su içinde yıkayabilirsiniz.