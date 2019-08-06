Bulduğu ilginç yöntem onu fenomen yaptı!

Bir kadın erkek arkadaşının nefret ettiği kıyafetlere adanmış bir Instagram hesabı yarattı. 24 yaşındaki Olivia Jackson'ın erkek arkadaşı, moda anlayışından öyle mutsuzmuş ki, genç kadın sırf bu kıyafetleri paylaştığı bir sosyal medya hesabı açmış.

TAKİPÇİ SAYISI GİTGİDE ARTIYOR

Adını @clothesmyboyfriendhates koyan kadın, şimdiden çoğu kişinin dikkatini çekmiş durumda. Olivia'nın yaşadığı dertten muzdarip başkaları da olacak ki, geçtiğimiz Mart ayından bu yana takipçi sayısı 28.000'i geçti.

SEVGİLİSİ KIYAFETLERİ HAKKINDA KÖTÜ YORUMLAR YAPIYOR

Genç kadın her yaptığı paylaşımda, erkek arkadaşının kıyafetine taktığı isimden de bahsediyor.

"Elbette zebralı baskıdan nefret ediyor. Bu elbiseyi geçen yıl Primark'tan almıştım, hem işe hem de dışarı giyebileceğim şeyler almaya bayılıyorum."

"Pembe batik boyalı bu kombin, erkek arkadaşımın nefret ettikleri arasında." Olivia'nın sevgilisi 'O elbise başına kötü şeyler gelmiş gibi duruyor' ya da 'kullanılmayan odada duran korkunç pantolon' gibi yaratıcı yorumlar da yapıyormuş.