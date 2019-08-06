Mynet Trend

Bulduğu ilginç yöntem onu fenomen yaptı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 06.08.2019 09:23 | Son Güncelleme

Sadece erkek arkadaşının sevmediği kıyafetleri paylaştığı Instagram hesabı ile fenomen olan kadının yaratıcılığı görenleri hayret ettirdi.

Bir kadın erkek arkadaşının nefret ettiği kıyafetlere adanmış bir Instagram hesabı yarattı. 24 yaşındaki Olivia Jackson'ın erkek arkadaşı, moda anlayışından öyle mutsuzmuş ki, genç kadın sırf bu kıyafetleri paylaştığı bir sosyal medya hesabı açmış.

TAKİPÇİ SAYISI GİTGİDE ARTIYOR

Adını @clothesmyboyfriendhates koyan kadın, şimdiden çoğu kişinin dikkatini çekmiş durumda. Olivia'nın yaşadığı dertten muzdarip başkaları da olacak ki, geçtiğimiz Mart ayından bu yana takipçi sayısı 28.000'i geçti.

SEVGİLİSİ KIYAFETLERİ HAKKINDA KÖTÜ YORUMLAR YAPIYOR

Genç kadın her yaptığı paylaşımda, erkek arkadaşının kıyafetine taktığı isimden de bahsediyor.
"Elbette zebralı baskıdan nefret ediyor. Bu elbiseyi geçen yıl Primark'tan almıştım, hem işe hem de dışarı giyebileceğim şeyler almaya bayılıyorum."

"Pembe batik boyalı bu kombin, erkek arkadaşımın nefret ettikleri arasında." Olivia'nın sevgilisi 'O elbise başına kötü şeyler gelmiş gibi duruyor' ya da 'kullanılmayan odada duran korkunç pantolon' gibi yaratıcı yorumlar da yapıyormuş.

TAKİPÇİLERİNE İLHAM VERİYOR

24 yaşındaki erkek, tulumlarda, renkli desenlerde ve sevimli tişörtlerde kendi fotoğrafını paylaştı, erkek arkadaşının onlar hakkında yaptığı yorumlar ile birlikte. Olivia'nın erkek arkadaşı gardırobunun hayranı olmayabilir, ama kesinlikle takipçilerine ilham veriyor gibi görünüyor.

Takipçilerinden gelen yorumlardan bazıları şöyle:

"Sizinle alışverişe gitmek isterim, modaya geldiğinde kendime fazla güvenmiyorum ama stilinizi ve onunla olan güveninizi de seviyorum."

"Yeni takip etmeye başladım ve bu kıyafetlerin hepsini seviyorum. Sayfanızı ve tüm muhteşem kıyafetlerinizi SEVİYORUM."

Bazı takipçileri ise eşleriyle benzer sorunları olduğunu açıkladı.

"Kocamla yaptığım bir alışveriş gezisinde uzun bir puffa ceketi denedim. Kocam Arsene Wenger gibi göründüğümü söyledi."

PARTNERAleyna'dan cesur seçim! Bakan bir daha baktıAleyna'dan cesur seçim! Bakan bir daha baktı
Bu soruyu çözene 100 bin dolar verecekler!Bu soruyu çözene 100 bin dolar verecekler!
İlk kez oluyor! Öksüz kalan balinayı bir yunus evlat edindiİlk kez oluyor! Öksüz kalan balinayı bir yunus evlat edindi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler sosyal medya instagram kıyafet moda

En Çok Okunan Trend Haberler

Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı!

Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı!

Barışmaya gittiler, sonrası korkunç!

Barışmaya gittiler, sonrası korkunç!

İBB harekete geçti! Otogar için yeni karar

İBB harekete geçti! Otogar için yeni karar

Tarkan'dan Kaz Dağları tepkisi "Yeter artık, kendinize gelin"

Tarkan'dan Kaz Dağları tepkisi "Yeter artık, kendinize gelin"

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Su içme şekli ile fenomen oldu! Elini bardak gibi yapıp...

Su içme şekli ile fenomen oldu! Elini bardak gibi yapıp...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler

Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu görseller size ilaç gibi gelecek!

Bu görseller size ilaç gibi gelecek!

Herkesi kandırmış! Ünlü vloggerın filtresiz hali ortaya çıktı

Herkesi kandırmış! Gerçek yüzü ortaya çıktı

Sultangazi'de akılalmaz olay! Ekmek yapmaya devam ettiler

Ekmek yapmaya devam ettiler

Bu kadarına da pes! İçerisini görünce neye uğradığını şaşırdı

Bu kadarına da pes! İçerisini görünce neye uğradığını şaşırdı

70 yaşındaki kadın yaptığı şeyle tüm dünyaya örnek oldu!

70 yaşındaki kadın yaptığı şeyle tüm dünyaya örnek oldu!

Sakal bırakmanın hiç bilmediğiniz etkileri!

Sakal bırakmanın hiç bilmediğiniz etkileri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.