Bulduğu İstiklal Madalyası’nın sahibini arıyor

İznik İlçesi, Maltepe Caddesi’nde çini sanatçısı Minel Yılmaz (25), 20 gün önce iş yerinin önünde bir İstiklal Madalyası buldu. Çevredeki iş yerlerine soran, sosyal medya üzerinde madalyanın fotoğrafını paylaşan Yılmaz, sahibine dair hiçbir ize ulaşamadı.
Madalyanın sahibini her yerde arayan çini sanatçısı Minel Yılmaz, “Madalyayı dükkânın önünde park halindeki aracın önünde buldum. 3 haftadır saklıyorum ve kim olduğunu bilmiyorum. İnternet üzerinden araştırdım, çok önemli bir madalya, İstiklal Madalyası olduğunu öğrendim. Sahibinin bir an önce gelip almasını istiyorum” dedi. (DHA)
Kahramanmaraş'ta bulundu! 'İnsanların hayal dünyasını zorluyor'
'Eşim balık ayrandan zehirlenip öldü' dedi, gerçek 5 yıl sonra ortaya çıktı
Ebeveynlere uyarı: 16 yaşından küçük erkek çocukları...
Doğayla baş başa tatil yapmak isteyenler burası tam size göre
Türkiye’nin gizli kalmış güzelliği! Akın ettiler…
70 yaşında gibi hissediyordu! Onu bir de şimdi görün
Okuyucu Yorumları 0 yorum