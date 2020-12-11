SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Bülent Albayrak: Tarihi bir fırsatı kaçırdık

Bülent Albayrak: Tarihi bir fırsatı kaçırdık

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 11.12.2020 07:58 | Son Güncelleme

DG Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, UEFA Avrupa Ligi son maçında Maccabi Tel Aviv’e 1-0 yenildiği müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. Sivasspor için tarihi bir fırsattı bu. Bunu değerlendiremediğimiz ve ülkemize puan kazandıramadığımız için çok çok üzgünüz" dedi.

Bülent Albayrak: Tarihi bir fırsatı kaçırdık

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’e 1-0 mağlup olan ve Avrupa’ya veda eden Sivasspor’da Yardımcı Antrenör Bülent Albayrak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Albayrak, Avrupa’ya veda ettikleri için çok üzgün olduklarını belirterek, "Bugün çok istediğimiz bir maçı kazanamadık. Maçta inanılmaz mücadele etti takımımız. İki takımda pozisyon üretmedi bugün. Tek pozisyon var, o da bizim ayağımızda topu kaybettik ve o top bize gol oldu. Ondan öncesinde Kayode’nin getirip, iki-üç kişinin önünden geçen ve boş bir kaleye atabileceğimiz pozisyon vardı. Bu golü biz atsak biz kazanırdık. Maccabi Tel Aviv attı golü ve mağlup olduk böylece. Çok üzgünüz. Sivasspor için tarihi bir fırsattı bu. Bunu değerlendiremediğimiz ve ülkemize puan kazandıramadığımız için çok çok üzgünüz. Söyleyecek başka bir şey yok" diye konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar... Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar...
Milan, Hakan Çalhanoğlu ile geri döndü!Milan, Hakan Çalhanoğlu ile geri döndü!
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı
Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı
Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı
Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı
Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...
Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...
İsrail'de Sivasspor'a çirkin uygulama
İsrail'de Sivasspor'a çirkin uygulama
Sivasspor Avrupa'ya veda etti
Sivasspor Avrupa'ya veda etti
Süper Lig'de sürpriz takas!
Süper Lig'de sürpriz takas!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...
Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...
Irkçı hakemden ilk açıklama geldi!
Irkçı hakemden ilk açıklama geldi!
Irkçı hakem maçtan alındı!
Irkçı hakem maçtan alındı!
PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!
PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!
Paylaşımı olay oldu!
Paylaşımı olay oldu!
Kahreden haber! Milli sporcu hayatını kaybetti
Kahreden haber! Milli sporcu hayatını kaybetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bülent Albayrak: Tarihi bir fırsatı kaçırdık
'Tarihi bir fırsatı kaçırdık'
MAÇ SONUCU | Dundalk 2-4 Arsenal
Muhammed Elneny attı, Arsenal 6'da 6 yaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar
ÖZET |Milan 2-0 Celtic
Milan, Hakan Çalhanoğlu ile geri döndü!
Burak Yılmaz sonradan girdi, Lille'e turu getirdi
Burak sonradan girdi, Lille'e turu getirdi
UEFA Yılın 11'i adayları açıklandı
UEFA Yılın 11'i adayları açıklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.