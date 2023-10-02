Bülent Ersoy'a milyonluk jest! Mermer çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Türk sanat müziğinin usta sesi Bülent Ersoy, geçen cumartesi akşamı Afyon'da konser verdi. İspanyol stili bir elbiseyle sahneye çıkan sanatçı, performansıyla ayakta alkışlandı.

Lüks tutkusu ve çanta merakıyla bilinen Bülent Ersoy’a gecede özel bir hediye verildi. Afyonkarahisarlı ustalar tarafından dünyanın en kıymetli mermeriyle yapılan ve yaklaşık 3 ayda tamamlanan bir çanta hediye edildi. Mermer çantanın fiyatını duyanlar inanamadı.

Afyonlu ustaların el emeği olan çantanın değeri tam tamına 3 milyon TL. Ersoy, bu jest karşısında çok mutlu oldu.

Ünlü sanatçının önümüzdeki günlerde yeni şarkısının klip çekimi için özel jet ile Ibiza'ya gideceği de öğrenildi.

