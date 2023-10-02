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  4. Bülent Ersoy'a milyonluk jest! Mermer çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Bülent Ersoy'a milyonluk jest! Mermer çantasının fiyatı dudak uçuklattı

02.10.2023 09:37 | Son Güncelleme:
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Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, önceki akşam Afyon'da konser verdi. Yoğun ilginin olduğu gecede ünlü sanatçıya büyük bir sürpriz yapıldı. Ersoy'a, Afyonlu ustaların el emeği olan ve üç ayda hazırlanan mermer bir çanta hediye edildi. Mermer çantanın fiyatı dudak uçuklattı.

Türk sanat müziğinin usta sesi Bülent Ersoy, geçen cumartesi akşamı Afyon'da konser verdi. İspanyol stili bir elbiseyle sahneye çıkan sanatçı, performansıyla ayakta alkışlandı.

Lüks tutkusu ve çanta merakıyla bilinen Bülent Ersoy’a gecede özel bir hediye verildi. Afyonkarahisarlı ustalar tarafından dünyanın en kıymetli mermeriyle yapılan ve yaklaşık 3 ayda tamamlanan bir çanta hediye edildi. Mermer çantanın fiyatını duyanlar inanamadı.

Bülent Ersoy 2

Afyonlu ustaların el emeği olan çantanın değeri tam tamına 3 milyon TL. Ersoy, bu jest karşısında çok mutlu oldu.

Bülent Ersoy çanta

Ünlü sanatçının önümüzdeki günlerde yeni şarkısının klip çekimi için özel jet ile Ibiza'ya gideceği de öğrenildi.

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Bülent Ersoy

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