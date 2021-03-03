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Bülent Ersoy’dan sonra Gülşah Saraçoğlu da olay oldu! Saraçoğlu’nun kürkü ne kadar?

03.03.2021 14:37 | Son Güncelleme:
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Bülent Ersoy’dan sonra Gülşah Saraçoğlu da olay oldu! Saraçoğlu’nun kürkü ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçı Bülent Ersoy, 55 tilki kullanılarak yapıldığı iddia edilen kürkü ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Birçok hayvansever tarafından büyük tepki çeken Bülent Ersoy’dan sonra Gülşah Saraçoğlu da giydiği kürkle olay oldu. Peki Gülşah Saraçoğlu’nun kürkü ne kadar?

Gülşah Saraçoğlu TV8’de yayımlanan Doya Doya Moda televizyon programında jüri olarak izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde programa gerçek kürk ile katılan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, okların hedefi oldu. Bülent Ersoy’da sonra gözlerin çevrildiği Saraçoğlu, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gülşah Saraçoğlu açıkladı!

TV8’de yayımlanan moda programının jüri üyesi, geçtiğimiz hafta ekranlara giydiği gerçek kürkü ile çıktı. Hayvanların bu şekilde kullanılmasının karşısında duran birçok hayvan hakları savunucusunun hedefi haline gelen Saraçoğlu, 2019’da yaptığı açıklamada, “Ben asla sahte kürk giymem! Üşüyorum, giyiyorum” diyerek tepki çekmişti.

Giydiği gerçek kürklerle olay olan Bülent Ersoy ise aldığı tüm tepkilere rağmen gerçek kürk giymeye devam ediyor. Bülent Ersoy’dan sonra Gülşah Saraçoğlu, dolabında çok değerli 8 parça kürk olduğunu ve gerçek kürk giymeyi çok sevdiği ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Dünyaca ünlü pek çok marka, hayvan haklarına olan desteğini belli etmek için ürünlerinde gerçek kürk kullanımını durdurmuştu. Hayvan hakları savunucuları ise gerçek kürk kullanımına olan tepkileri sonucunda, Gülşah Saraçoğlu’nu hedef haline getirdi. Sosyal medya üzerinden birçok tepki yağan ünlü modacı Saraçoğlu, “Gerçek kürk giymeyi seviyorum. Dünya’da tek gerçek kürk giyen ben değilim! Bana bakacaklarına dönüp biraz da kendilerine baksınlar!” diyerek kendini bu şekilde savunmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy Gülşah Saraçoğlu
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