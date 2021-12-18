Bülent Ersoy hakkında bomba Erkan Kolçak Köstendil iddiası!

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu'nun üç günde hazırladığı özel tasarım siyah payet elbise ile mekana gelen Bülent Ersoy, konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.Snob Magazin'in haberine göre; Global bir dijital platform, Bülent Ersoy'un hayatını belgesel yapmak için kolları sıvamıştı.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ersoy, "Bu belgeseli kaldırabilecek miyim bilmiyorum. Çünkü o günleri yeniden yaşamış olacağım" dedi.
Henüz bu belgeselin çekilmesine onay vermediğini de söyleyen sanatçı, "Proje henüz netleşmedi. Beni kimin oynayabileceğini de düşünmedim" ifadelerini kullandı.
Ersoy, "Gençliğinizi Erkan Kolçak Köstendil'in oynamasını ister misiniz?" sorusuna "Erkan'ı çok beğeniyorum ama o yaşlı. Çocukluğum ve gençliğimi canlandırması zor, sırıtabilir" dedi:Ersoy'un bu sorular karşısında gözlerinin dolduğu görüldü.
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