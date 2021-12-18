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Bülent Ersoy hakkında bomba Erkan Kolçak Köstendil iddiası!

18.12.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Jolly Joker Private adlı mekanda sahne aldı. Global bir dijital platform, Bülent Ersoy'un hayatını belgesel yapmak için kolları sıvamıştı. Ersoy, bu yöndeki soruları yanıt verdi.

Bülent Ersoy hakkında bomba Erkan Kolçak Köstendil iddiası!

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu'nun üç günde hazırladığı özel tasarım siyah payet elbise ile mekana gelen Bülent Ersoy, konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.Snob Magazin'in haberine göre; Global bir dijital platform, Bülent Ersoy'un hayatını belgesel yapmak için kolları sıvamıştı.

"O GÜNLERİ YENİDEN YAŞAMIŞ OLACAĞIM"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ersoy, "Bu belgeseli kaldırabilecek miyim bilmiyorum. Çünkü o günleri yeniden yaşamış olacağım" dedi.

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"PROJE HENÜZ NETLEŞMEDİ"

Henüz bu belgeselin çekilmesine onay vermediğini de söyleyen sanatçı, "Proje henüz netleşmedi. Beni kimin oynayabileceğini de düşünmedim" ifadelerini kullandı.

"ERKAN'I BEĞENİYORUM AMA..."

Ersoy, "Gençliğinizi Erkan Kolçak Köstendil'in oynamasını ister misiniz?" sorusuna "Erkan'ı çok beğeniyorum ama o yaşlı. Çocukluğum ve gençliğimi canlandırması zor, sırıtabilir" dedi:Ersoy'un bu sorular karşısında gözlerinin dolduğu görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy Erkan Kolçak Köstendil
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