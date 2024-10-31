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  4. Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever... Program apar topar yayından kaldırılmıştı! Kimse ödeme alamadı! '2 milyondan fazla...'

Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever... Program apar topar yayından kaldırılmıştı! Kimse ödeme alamadı! '2 milyondan fazla...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.10.2024 15:20
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Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'i buluşturan Dünya Güzellerim Tatilde programı sette yaşanan krizler sonrası apar topar yayından kaldırılmıştı. 13 bölüm olarak planlanan programın sadece iki bölümü ekrana getirildi. Seray Sever aylar sonra ilk kez konuştu.

Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever... Program apar topar yayından kaldırılmıştı! Kimse ödeme alamadı! '2 milyondan fazla...'

Show Tv ekranlarında büyük bir heyecanla başlayan Dünya Güzellerim Tatilde programı Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'i bir araya getirmişti.

APAR TOPAR YAYINDAN KALDIRILDI

İlk bölümleri büyük ses getiren Dünya Güzellerim Tatilde programı sette yaşanan makyör krizi ile uzun süre konuşulmuştu. Bülent Ersoy'un programı bıraktığını açıklamasının ardından da program apar topar yayından kaldırılmıştı.

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Bugün Aramızda Kalmasın programına konuk olan Seray Sever aylar sonra programa dair açıklamalarda bulundu. Sever; ''40 günde 13 bölüm çekilecekti, çekilemedi. Son iki haftamızda zaten yönetmen yoktu. Karışık bir setti. Çok sıkıntılar yaşandı. İyi bir set değildi. Sette büyükbaşlar olduğundan kaprisler çok oldu. Zor bir setti' dedi.

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'ÇOK SAĞLAM ALACAĞIM VAR'

'Set apar topar bitti' diyerek sözlerine devam eden Sever; 'Benim avukatımda olay. Ödeme filan alamadım. Telefonlara da çıkan olmadı. Bir avans yatırıldı gerisi gelmedi. Çok sağlam alacağım var. 2 milyondan fazla... Ben mağdur oldum. Kimse ödeme alamadı.' diye konuştu.

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Banu Alkan Bülent Ersoy Safiye Soyman Seray Sever Dünya Güzellerim
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