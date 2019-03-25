Bülent Ersoy sahneye atlayan kadına mikrofonuyla vurdu!

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, dün gece sahne aldığı mekanda Tarkan’a ait yeni şarkısı ‘Ümit Hırsızı’nı ilk kez seslendirdi.
Ersoy, 'Aldırma Gönül' şarkısını seslendirdiği anlarda sahneye bir kadın atladı. Ersoy, kolunu çekerek şarkının yarıda kesilmesine neden olan kadına mikrofonuyla vurdu. Sahne programı ile ilgili “Bülent Ersoy sonuna kadar haklı!” başlıklı bir yazı kaleme alan Onur Akay ise Bülent Ersoy’un sahnede bir kadına mikrofonuyla vururken çekilmiş görüntülerini yayınladı.
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