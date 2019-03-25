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Bülent Ersoy sahneye atlayan kadına mikrofonuyla vurdu!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 25.03.2019 09:52 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, dün gece sahne aldığı mekanda Tarkan’a ait yeni şarkısı ‘Ümit Hırsızı’nı ilk kez seslendirdi. Ersoy, şarkı söylediği anlarda sahneye çıkan kadına mikrofonuyla vurdu. O anları Onur Akay paylaştı...

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, dün gece sahne aldığı mekanda Tarkan’a ait yeni şarkısı ‘Ümit Hırsızı’nı ilk kez seslendirdi.

Ersoy, 'Aldırma Gönül' şarkısını seslendirdiği anlarda sahneye bir kadın atladı. Ersoy, kolunu çekerek şarkının yarıda kesilmesine neden olan kadına mikrofonuyla vurdu. Sahne programı ile ilgili “Bülent Ersoy sonuna kadar haklı!” başlıklı bir yazı kaleme alan Onur Akay ise Bülent Ersoy’un sahnede bir kadına mikrofonuyla vururken çekilmiş görüntülerini yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
bülent ersoy sahne mikrofon

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kadın sonuna kadar hak etmiş. Bu ne saygısızlıktır? Edebinle otur sanatçıyı dinle. Kolundan çekiştiriyor bir de hadsiz!
şeref yoksunu Allah seni karu perişan etsin sana saygı duyanıda sana ilgi göstereni de divamış Allaha nasıl hesap vereceksin onu düşün ilk başta sizin gibiler zaten islmiyeti ayaklar altına aldı ALLAH ın verdigi bedeni degiştir varmı böyle bir günah sonra ezan oku ilahi oku ALLAHım beni affet sen cehendemde cagır cagır yanacaksın sizin gibiler
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