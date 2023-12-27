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Bülent Ersoy'un Barış Arduç yorumu sosyal medyayı salladı! 'Öyle bir öpüşüyor ki, vantuzluyor...' sözleri çok konuşuldu

27.12.2023 09:00 | Son Güncelleme:
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Bülent Ersoy, Banu Arkan ve Safiye Soyman'ın yer aldığı Dünya Güzellerim Masada programı yeni bölümüyle yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Ünlü isimler bu defa hangi erkek oyuncunun daha iyi öpüştüğünü puanladı. Bülent Ersoy'un Barış Arduç yorumu ise olay oldu.

YouTube üzerinde yayınlanmaya başlanan Bülent Ersoy, Banu Arkan ve Safiye Soyman'ın yer aldığı Dünya Güzellerim Masada programı her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Programın her bölümüne Bülent Ersoy'unkiler başta olmak üzere Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın da açıklamaları gündeme damgasını vuruyor.

Programın yeni bölümünde ise 10 popüler erkek oyuncunun ne kadar iyi öpüştüğünün değerlendirmesi yapıldı. Ersoy'un Barış Arduç yorumu sosyal medyayı salladı.

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Barış Arduç'u öve öve bitiremeyen Bülent Ersoy, ''Onun bir öpüşü var! Allahım o kadar güzel öpebilen bir adam olamaz. Böyle bakıyor bakıyor, hemen yapışmıyor. Böyle gözünün içine bakıyor, ondan sonra vantuzluyor!'' açıklamasını yaptı.

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Bülent Ersoy'un bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Programın yeni bölümüne; 'Nasıl dikkatli izlediyse', 'Barış dudaklarına sahip çık', 'Gupse'ye ayıp oluyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Barış Arduç Bülent Ersoy gupse
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