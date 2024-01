Fiyat performans ürünü bluetooth kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri sizin için seçtik

Günümüzde hareket özgürlüğü, konfor ve kaliteli ses deneyimi arayışında olanlar için bluetooth kulaklıklar birer kurtarıcı haline geldi. Kablolardan kurtulma özgürlüğü, her an ve her yerde müziği ve dinleme keyfini çıkarma şansı sunuyor. Ayrıca çağrıları eller serbest bir şekilde yönetebilme özelliği günlük yaşantımızı daha da pratik hale getiriyor. Tabii kaliteli bir ses deneyimini fiyat performans ürünleriyle bütçenizi zorlamadan da yaşamak mümkün. Sizler için derlediğimiz 1000 TL altı bluetooth kulaklıklara gelin birlikte göz atalım.

1. Uzun pil ömrü: Huawei FreeBuds SE 2 Kulaklık

Beyaz ve mavi renk seçenekleri bulunan Huawei FreeBuds SE 2; tek şarjla 9 saat, şarj kutusunda şarj edilmesi ile de 40 saate kadar kullanım süresi sağlamasıyla dikkat çekiyor. 3,8 gram ağırlığa sahip kulaklık IP54'e göre toz ve su sıçramalarına karşı korumalı olduğundan spor yaparken de rahatlıkla kullanma imkanı sunuyor. Bluetooth 5.3 bağlantısı ile video ya da film izlerken görüntü ve ses senkronizasyonunun her zaman uyumlu olduğu FreeBuds SE 2, 10 dakikalık şarjla 3 saate kadar müzik çalabilmenizi de sağlıyor.

Kullanıcı yorumları

“Mikrofonu çok iyi, sesi de tatmin edici açıkçası. Ben daha önce silikonlu kulaklık kullanıyordum, benim kulağımı rahatsız ediyordu şu an silikonsuz kulaklığa geçtim, memnunum. Eğer silikonsuz kulaklık istiyorsanız tercih edebilirsiniz”

“Toplantılar için satın aldım. Ses kalitesi gayet iyi, şarj süresi oldukça uzun. Çok memnun kaldım.”

2. Gün boyu kulağınızdan çıkaramayacağınız: Xiaomi Redmi Buds 4 Lite Kulaklık

Şık bir görünüme sahip olan Xiaomi Redmi Buds 4 Lite su sıçramalarına dayanıklı bir kulaklık. 3.9 gram ağırlığıyla uzun süreli kullanımlarda kulağı ağrıtmayan bir tasarıma sahip Buds 4 Lite, 5.3 bluetooth standardı ile ses ve görüntü senkronizasyonunda başarılı bir iş çıkarıyor. 10 metreye kadar algılayabilen kulaklık 90 dakikada şarj olarak 5 saat kesintisiz, kutuda şarj edilerek de toplamda 20 saate varan kullanım süresi sunuyor. Ek olarak konuşmalarınızda karşı tarafı daha rahat duymanızı sağlayacak çağrı gürültü engelleme (ENC) teknolojisine sahip.

Kullanıcı yorumları

“Görünüşü ve hemen bağlanması güzel.”

“Kulaklıklar fiyatına göre mükemmel, açıkçası biraz sevimsiz görünüyor ama kaliteli.”

3. Bitmeyen müzik: Anker Soundcore Life P2i Kulaklık

Silikonlu bluetooth kulaklık kullananlar Anker’in ses kalitesi ve dayanıklılığı ile öne çıkan 4,4 gram ağırlığındaki bu kulaklık modelini sevecekler. Life P2i daha kaliteli bir müzik için bas ya da konuşan kişilerin seslerini daha iyi duymak için podcast adlı ikili EQ modu ile müzik ya da podcast dinlerken ihtiyacınız olan sesi sağlar. EQ modları arasında hızla geçiş yapmak için düğme kontrollerini kullanmanız yeterli olan Life P2i, kristal netliğinde aramalar için etrafınızdaki arka plan seslerini azaltan iki mikrofon ve bir AI algoritmasına sahiptir. Tek şarjla 8 saat kesintisiz, şarj kutusuyla birleştirdiğinde ise toplamda 28 saate varan kullanım süresi sunan kulaklık 10 dakikalık şarj ile 1 saatlik kullanım sağlıyor. Bluetooth 5.2 ile kusursuz bir ses deneyimi yaşatan Life P2i aramaları cevaplamak ya da müzik dinlemek için tek kulaklıkla da kullanılabilir.

Kullanıcı yorumları

“Fiyatına göre çok güzel bir ürün. Anker kalitesi şaşmıyor.”

“1 hafta falan oldu ses kalitesini aşırı beğendim ama normal seslerde dışardaki sesi daha iyi kesebilirdi diye düşünüyorum ama belki benim kulakta sıkıntı vardır. Mikrofon kalitesi olarak arkadaşlarımla görüşme yaptığımda yanımda gibisin diye söylediler. Ama uygulamada bu model gözükmüyor alanlar da bilsin. Bu kulaklığı alan kesinlikle pişman olmaz.”

4. Her mevsim dinleme keyfi için: Philips TAT2206 Kulaklık

Küçük, orta ve büyük silikon kapaklara sahip Philips kulaklık 2 saat şarj ettikten sonra 6 saat boyunca kullanılabilir. Ek şarj kutusu ile 12 saat daha kullanım süresiyle toplam 18 saat çalışabiliyor. 10 metrelik kullanım menzili bulunan siyah Philips kulaklık su geçirmez özelliği sayesinde de her hava koşulunda dinleme keyfini kesintisiz çıkarmanıza yardımcı oluyor. Philips kulaklık uygulamasıyla gürültü azaltma derecesinin ayarlanabilmesi de kalabalık ortamlarda yaptığınız aramalarda dahi karşı tarafın sizi rahatlıkla duymasını sağlıyor.

Kullanıcı yorumları

“Çok iyi çalışıyor.”

“Pil uzun süre dayanıyor! Tasarım harika. Küçük kulaklarım var ve adaptörlerle birlikte geldi. Ayrıca son teslim tarihinden önce geldi.”

5. Gün boyu yanınızda: Haylou Moripods Kulaklık

Su sıçramalarına dayanıklı ve çağrılarda gürültü engelleyici ENC teknolojisiyle öne çıkan Haylou Moripods, şık tasarımı ve uzun pil ömrü ile de dikkat çekiyor. Bluetooth 5.2 standardı sayesinde görüntü ve ses senkronizasyonunda başarılı bir performans sunan Haylou Moripods 120 dakikalık tek şarj ile 6 saat, kutu ile birlikte şarj olduğunda ise 24 saat boyunca kullanım süresi sağlıyor. Oyun oynarken de maximum verim alabileceğiniz ses kalitesiyle Haylou Moripods tam bir fiyat performans kulaklığı.

Kullanıcı yorumları

“Gün içerisinde çok görüşme yapıyorum. Şarjı, ses kalitesi ve nispeten kulağa oturması bakımından iyi bir ürün. F/P ürünü. Tavsiye ederim”

“Eşim için aldım. Ses kalitesi iyi, konuşurken zorluk yaşamıyorsunuz. Sporda da kullanıyor düşme yaşamadı, kulağa iyi oturuyor.”

6. Kulaklık taktığınızı unutturan tasarım: Xiaomi Redmi Buds Essential Kulaklık

5.2 bluetooth standardı sayesinde kesintisiz müzik dinleme ve dengeli ses ile görüntü uyumunda başarılı olan Xiaomi Redmi Buds Essential 4 gram ağırlığıyla kullanırken ağırlığını hissetmeyeceğiniz bir kulaklık. Düşük gecikmeli oyun moduyla oyun oynarken ses ve görsel senkronizasyon sağlayan kulaklık tek bir şarjla 5,5 saate, şarj kutusuyla birlikte ise 18 saate kadar kullanım sunuyor. Kulaklıkları tekli de kullanılabilen Buds Essential çok işlevli düğmeleri sayesinde dinlediklerinizi kolayca kontrol etme imkanı da sunuyor. IPX4 ile de kulaklıkları dökülen sıvılara ve tere karşı endişe etmenize gerek kalmıyor.

Kullanıcı yorumları

“Pil uzun süre dayanır, ses eq sorunlarını destekler ve iyi bas verir. Kablo içermez. Diğer her şey mükemmel”

“Tam beklediğim gibiydi, hatta daha da iyiydi. Basit ama kaliteli bir kulaklık arayanlar için mükemmel bir seçenek. Teslimat beklenenden daha hızlıydı ve iyi paketlenmiş olarak geldi. Memnunum.”

7. Gerçek bir fiyat performans ürünü: JLab Go Air Pop Kulaklık

5.1 bluetooth versiyonuna sahip JLab Go Air Pop zarif siyah renk seçeneği ve şık tasarımının yanında tek şarjla her kulaklıkta 8 saatlik kullanım süresiyle de etkileyici bir kulaklık. Şarj kutusuyla ekstra 24 saat daha çalma süresine sahip kulaklık toplamda 32 saatten daha fazla kullanım sunuyor. ‎6.3 x 3.2 x 14 cm boyutuyla cebinize kolaylıkla sığabilen JLab Go Air Pop küçük olduğu kadar hafif de bir tasarıma sahip. Signature, Balanced ve Bass Boost modları olmak üzere 3 tane EQ ses sistemi bulunan kulaklığı uygulama olmadan dokunmatik kontrol işlevleriyle değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda dokunmatik kontrol ile oynat ve duraklat, aramaları yanıtla gibi kontrol işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanıcı yorumları

“Bu fiyata alınabilecek en iyi kulaklık, hatta iki katı fiyata satılan çoğu kulaklığa göre de çok iyi.”

“Bass moduna alınca bass sesler detaylı olarak duyuluyor. Aramalarda karşı tarafa sesleri net iletiyor, bu fiyata alınacak en iyi earbuds.”

8. Uzun süreli kullanım: Belkin Soundform Play

Pembe, siyah, mavi ve beyaz renk alternatifleri bulunan Belkin Soundform Play, silikonlu kulaklık kullanmayı tercih edenlerin hoşuna gidecek bir tasarıma sahip. iOS cihazları ile de uyumlu olan Belkin tüm aramalarda ses netliği sağlamak adına her kulaklığında iki mikrofonu ve gürültü azaltma algoritması bulunuyor. Bass Booster, Flat ve Treble Booster olmak üzere 3 EQ ses sistemi bulunan kulaklık IPX5 sayesinde antrenmanlarınızda ya da az yağışlı günlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz tere ve suya karşı dayanıklı bir tasarıma sahip. Ayrıca sürdürülebilirlik konusuna önem veren Belkin’in bu kulaklık modeli 90 dakikada şarj süresiyle 8 saat, şarj kutusu ile şarj olduğunda da toplam 38 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Hızlı 10 dakikalık şarjla 1 saatte kadar da kullanılabiliyor.

Kullanıcı yorumları

“Bu kulaklıklar çok güvenilir ve en iyi fiyat ve kaliteyle birlikte inanılmaz bir sese sahip!”

“Sesi güzel, Belkin tasarımı harika ve kullanımı kolay. Tek dezavantajı video izlerken hafif bir gecikme yaşanması. Ancak müzik dinlemenin hiçbir dezavantajı yoktur. Bayıldım.”

9. Mükemmel bir dinleme deneyimi: Lenovo Lecoo Kulaklık

Bluetooth 5.1 yongası sayesinde düşük pil tüketimi, 2 kat daha hızlı aktarım hızı ve minimuma düşürülen gecikme süresine sahip olan Lenovo Lecoo ergonomik tasarımı ile de rahat ve güvenli bir taşıma sağlıyor. Tek şarjla 5 saat, şarj kutusuyla birlikte toplam 25 saat kullanım süresi sunan kulaklığın şarj süresi yalnızca 60 dk. Çağrılar için yüksek çözünürlüklü ses ve parazit önleyici ENC teknolojisi ile telefon görüşmelerinin keyfini çıkarmanızı sağlayan Lenovo Lecoo Android ya da iOS fark etmeksizin her tip cihazda stabil bir performans gösteriyor. Egzersiz yaparken, müzik dinlerken, film izlerken ya da oyun oynarken IPX5 derecesiyle bu kulaklık yağmur, kar veya tere rağmen size mükemmel bir dinleme deneyimi yaşatacaklar. Bunun yanında kulaklık üzerinde bulunan dokunmatik tuşlar sayesinde de çağrıları cevaplayabilir, çalma ve durdurma gibi işlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz.

Kullanıcı yorumları

“Gürültü engellemesi, tizi, bası, çok güzel çalışıyor.”

“Ürün kusursuz çalışıyor, tam bir fiyat performans, sağ ve sol ikisinin de bass seviyesi beklediğimin üstünde iyi????”

10. Hafif ve şık: Nautica T320 Kulaklık

Nautica T320, şık mor renk seçeneği ve ergonomik tasarımıyla öne çıkan bir kulaklık. Daha hızlı veri aktarım hızı ve daha iyi enerji yönetimi sağlayan 5.1 bluetooth versiyonunun yanında 10 metrelik kullanı menziliyle de telefonunuzdan uzak olsanız dahi dinleme keyfiniz kesintisiz devam etmesini sağlıyor. 90 dakika şarj olma süresi bulunan Nautica T320 toplam 6 saat kullanım süresi sunuyor. 3.7 gramlık ağırlığı ile de kullandığınız süre boyunca kulaklarınızı rahatsız etmeyen bir tasarıma sahip.

11. Antrenmanlarınızın eşlikçisi: Baseus Bowie E3 Kulaklık

Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olan Baseus Bowie E3, Bluetooth 5.0 ve dijital gürültü azaltma teknolojisi ile aramalarınızın daha net olmasına yardımcı olarak bağırmadan konuşma yapmanızı sağlıyor. Alexa, Google Asistan, Cortana ve Siri gibi sanal asistanlarla uyumlu olarak çalışabilen Baseus Bowie E3, 60 dakika gibi kısa bir sürede şarj olarak 5 saat kullanılabiliyor. Kutusu ile şarj edilebilen kulaklık toplamda 25 saat kullanım süresi sunuyor. Suya ve ısıya karşı dayanıklı olarak üretilen Baseus Bowie E3 kulaklığı yürüyüş ya da spor yaparken rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Kullanıcı yorumları

“İyi pil, mükemmel ses kalitesi, ayrıca çok sevimli olduğundan bahsetmiyorum bile.”

“Fiyat performans ürünü. Fiyatına göre gayet iyi.”

