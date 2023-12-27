Evde Türk kahvesi keyfi! Fiyat performans ürünü 1000 TL altı kahve makineleri

Türk kahvesi yaşamımızın vazgeçilmezi, bir araya gelmelerin, sohbetlerin ve keyifli anların eşlikçisi olan bir içecek. Türk kahvesi kültürünü modern yaşamımıza taşıyan makinalar ise bu eşlikçiyi hem pratik hem de lezzetli bir şekilde yapmayı mümkün kılıyor ve bunu bütçenizi zorlamadan da gerçekleştirmek de mümkün. Hem pratik hem de ekonomik olan 1000 TL altı fiyat performans kahve makineleriniz sizler için derledik. İşte günlük hayatınıza lezzetli bir mola getirecek 10 muhteşem kahve makinesi!

1. Karaca Hatır Köz Türk Kahve Makinesi

Bu şık makine 535 ml kapasiteyle teks seferde 5 fincana kadar Türk kahvesi yapabiliyor. Siyah renk seçeneğiyle mutfağınıza uyum sağlayan Karaca'nın bu modeli ile içtiğiniz her fincan kahve köz tadında. Taşma önleyici sistemiyle güvenli bir kullanım sunan 535 watt gücündeki Karaca Hatır Köz Kahve Makinesi sesli ve ışıklı uyarı sistemi ile pişirme işlemi bittiğinde haber veriyor. Cihazın su koymadan kullanıma karşı koruma sistemi bulunduğundan cezveye su koymadan kahve makinesini çalıştırırsanız makine pişirmeye başlamıyor.

Kullanıcı yorumları

"Ürünün eleştirel olarak hiçbir tarafı yok, 10 üzerinden 10. Yani almanızı tavsiye eder içinde yapacağınız kahveyle afiyet olsun dilerim."

"Ürünü anneme ve eşime aldım, ikisi de çok sevdi. Köz tadı harika, tavsiye ederim."

2. Şıklık ve pratiklik bir arada: Taç Harman Türk Kahve Makinesi

Sade ve zarif beyaz tasarımıyla dikkat çeken Taç marka kahve makinesi 5 fincana kadar Türk kahvesi yapabiliyor. Çift ağızlı cezvesi ile her iki yönden de kahve koymayı sağlayan makinenin susuz çalışmama emniyeti sayesinde su koymadan çalıştırsanız dahi pişirmeye başlamaması sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. 22 x 13 x 22 santimetre boyutuyla az yer kaplayan ve pişirme işlemi bittikten sonra sesli uyarı vererek otomatik kapanan kahve makinesi taşma önleme sistemi ile de temizliği kolaylaştırıyor.

3. Kahve severleri mest eden: Schafer Coffee Point Türk Kahve Makinesi

Şıklığı ve performansı bir araya getiren Schafer’ın Türk kahve makinesi, 4 fincana kadar Türk kahvesi yapabiliyor. Siyah rengiyle öne çıkan 600 watt gücündeki motoruyla hızlı pişirme sağlıyor. Kolay kullanımı ve taşmayı önleyen algılama sistemi sayesinde temizliği pratik olan Schafer Coffee Point sesli ve ışıklı uyarı sistemiyle pişirme işleminin tamamlandığını gösterdikten sonra 10 saniyede otomatik olarak kapanıyor. Sağ ve sol el kullanımına uygun çift ağızlı cezveye sahip makine kahvelerinizin tadının tam kararında olmasını sağlayan ölçü kaşığını da bulunduruyor.

4. Mutfağınıza renk katan: Fakir Benny Türk Kahve Makinesi

Rose rengiyle mutfağınıza renk katan Fakir marka kahve makinesi 300 ml su kapasitesi ile 4 fincana kadar Türk kahvesi yapabiliyor. 800 watt gücündeki motoruyla güçlü performans sunarken kompakt tasarımıyla da kullanımı kolaylaştırıyor. Boyutu sayesinde de küçük mutfakları olanları sevindirecek bir modele sahip. Paslanmaz çelik gövdesi bulunan Fakir marka kahve makinesi aşırı ısınmaya ve susuz kalmaya karşı emniyet sistemi var.

Kullanıcı yorumları

“Uygun fiyat, kaliteli ürün.”

“Çelik olması güzel.”

5. Şıklığı ve performansı bir araya getiren: Karaca Hatır Hüp Türk Kahve Makinesi

Şık tasarımıyla öne çıkan bu model taşma önleyici ile sesli ve ışıklı uyarı sisteminin yanında 15 x 20 x 24 cm kompakt boyutlarıyla da her mutfağa uyum sağlıyor. Antrasit, sarı ve krem rengiyle dikkat çeken Karaca Hatır 5 fincana kadar Türk kahvesi yapabiliyor. Normal Led'li ve Buzzer uyarılı basmalı çalıştırma düğmesi ile pişirme işlemi kolayca başlatılan kahve makinesi su koymadan kullanıma karşı koruma sistemi sayesinde de uzun ömürlü bir seçenek. 535 watt gücüne ek olarak kahvenizi tasarruflu kullanmanızı sağlayan ölçü kaşığı ile lezzetli kahveler her anınızda sizinle!

Kullanıcı yorumları

“İş yerinde 10 kişilik odamıza aldık, her gün birkaç kere kahve yapılıyor, hepsinde de sorunsuz bir şekilde çalıştı. Kahveler süper köpüklü oluyor, kahveyi yakmadan acılaştırmadan güzel pişiriyor, biz çok memnunuz şimdilik :)”

“Bol köpüklü kahve istiyorsanız. Tam f/p ürünü.”

6. Kolay kullanım: King Türk Kahve Makinesi

Siyah renkli ve kompakt tasarımlı King markasının bu kahve makinesi modeli, klasik ayarına ek olarak közde Türk kahvesi ayarına da sahip. 300 ml kapasitesiyle 4 fincana kadar Türk kahvesi yapabilen King marka kahve makinası 800 watt gücündeki motoruyla hızlı çalışır. 360 derece dönebilen kablosuz tabana sahip kablolu makine kolay temizlenebilir gövdesiyle de pratik bir cihaz. Sürahi biçimindeki tasarımıyla ve 530 gramlık ağırlığıyla kolay taşınabilir olan Türk kahvesi makinesi 23 x 10 x 16 cm boyutuyla da mutfağınızda az yer kaplar.

Kullanıcı yorumları

"Kablosuz gibi gözükse de kablolu ürün, yani yıkamak için kabloyu çekmeniz gerekiyor. Fiyat performans ürünü, ben çok beğendim gayet köpüklü kahve yapıyor. Sürahi formunda olduğu için doldurması çok ergonomik."

"Gerçekten başarılı bir kahve makinesi. Ekstra olarak közde özelliği güzel. Paketleme her zamanki gibi başarılıydı."

7. Aile boyu kahve keyfi: Kiwi Inox Türk Kahve Makinesi

Paslanmaz çelik malzeme ve modern tasarımıyla dikkat çeken Kiwi Türk kahve makinesinin 11.7 uzunluğu, 16.5 genişliği ve 24.1 yüksekliği bulunuyor. 6 fincana kadar Türk kahvesi yapabilen Kiwi Inox gümüş rengiyle de modern bir tasarıma sahip. 800 watt gücündeki motoruyla güçlü bir performans sunan kahve makinesinin susuz çalışmayı engelleyen emniyet sistemi var. Kiwi Inox kablosuz kullanım özelliğiyle kolay kullanım sağlarken 590 gram ağırlığıyla da oldukça hafif bir tasarıma sahip.

Kullanıcı yorumları

“Ürünü tercih etme sebebim çelik olması, uygun fiyatlı olması ve diğer markaların türk kahvesi makinesi olarak satılan ürünlerin çok pahalı olmasıydı. 14 saatte tarafıma teslim edildi (Balıkesir iline). Hemen denemesini yaptım, kahveyi gayet köpüklü yaptı. 2 fincan kahve için makul bir sürede pişirdi. 2 dakika kadar. Temizliği de kolay. Teşekkürler Amazon.”

“O çok meşhur kahve makinelerinden almak yerine bunu aldık. Şirkette de kullanıyoruz gayet kullanışlı. Fazla paraya gerek yok.”

8. Kahve köşenize lezzet katacak: Sinbo Elektrikli Cezve Kahve Makinesi

Sürahili modele sahip gümüş renkli ve şık tasarımlı Sinbo kahve makinesinin 1050 watt gücü bulunuyor. Sıcak tutan termostat özelliği ile kahvenizi her zaman sıcak içmenizi sağlayan kahve makinesi 0.4 litre kapasitesiyle 5 fincan Türk kahvesi yapabiliyor. Aşırı ısınma ve susuz çalışmayı önleyen emniyet sisteminin yanında kısa sürede su kaynatma özelliği ile de ihtiyacınız olduğu durumlarda hızlı bir kullanım sağlıyor. Sinbo Elektrikli Cezve Kahve Makinesi 12.6 x 23.2 x 24.8 santimetre boyutuyla mutfaktaki kahve köşenize kolaylıkla sığan bir tasarıma sahip.

9. Kiwi Cam Hazneli Türk Kahve Makinesi

Cam hazneli tasarımıyla dikkat çeken Kiwi marka Türk kahve makinesi, 400 mililitrelik kapasitesiyle 6 fincana kadar lezzetli Türk kahvesi yapma imkanı sunuyor! Kullanımı kolay ve temizliği pratik olan kahve makinesi ışıklı açma kapama düğmesine ek olarak susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemine de sahip. 360 derece dönebilir alt birimi sayesinde kolaylıkla hareket ettirebileceğiniz Kiwi marka Türk kahve makinesi kolay taşınabilir bir tasarıma sahip.

Kullanıcı yorumları

“Ürün sapasağlam geldi. İçinde olan şeyleri dışarıdan görmeyi çok çok sevdim. Kahvenin yapılışını, suyun kaynamasını dinlemek çok güzel. :))))”

“Aynı zamanda kettle. “

10. Güçlü performans: Sinbo Bej Elektrikli Cezve Türk Kahve Makinesi

5 fincan Türk kahvesi yapabilen 400 ml su kapasitesine sahip Sinbo’nun kahve makinesi aynı zamanda kısa sürede su kaynatma özelliğiyle bir kettle özelliği görüyor. Paslanmaz çelik gizli rezistansı, 1000 wattlık güçlü motoru ve aşırı ısınma ile susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi sayesinde uzun süre kullanabileceğiniz bir tasarıma sahip. Kulp kısmında açma kapama düğmesi bulunan kahve makinesi 17.6 cm uzunluğu, 23.8 cm genişliği ve 11.4 cm yüksekliğiyle de mutfağınızda az yer kaplayarak saklama alanından tasarruf etmenizi sağlıyor.

Kullanıcı yorumları

“Yıllardır kullanıyorum, asla şaşırtmıyor. Çok iyi ürün.

“Bana bir kahve makinesi lazım, sadece Türk kahvesi yapsın, işim bitince de kaldırayım, bir o kadar da dayanıklı olsun diyorsanız Sinbo alın yıllarca kullanın. Kötü gün dostu.”

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