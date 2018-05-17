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Bülent İnal: Abdülhamid'in ruhuna girdim

DİZİ HABERLERİ  | 17.05.2018 14:36 | Son Güncelleme

'Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal, 'Abdülhamid’in ruhuna girdim' ifadelerini kullandı

Bülent İnal: Abdülhamid'in ruhuna girdim

Dünyanın her yerinden canlı yayın yapan Al Jazeera Mubasher kanalının 'El Mesaiyyat' programı, önceki gün TRT'nin 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin İzmit'teki setini ziyaret etti.

'TEDİRGİNLİĞİM VARDI'
Sunucu Mogahed Sarar, başrol oyuncusu Bülent İnal’la canlı yayın röportajı gerçekleştirdi. Role hazırlığını anlatan Bülent İnal şöyle konuştu:

''Abdülhamid, çok sinematografik bir karakter... Başlangıçta tedirginliğim vardı, ancak bu rolü oynamayı çok istiyordum. Proje, iyi bir senaryo, yapım şirketi ve doğru isimlerle birlikte mükemmel bir şekilde ortaya çıktı.''

'ONUN RUHUNA GİRDİM'
"Senaristlerimizle, tarih danışmanlarımızla ve okuduğum tarih kitaplarıyla dolu dolu üç ay geçirdim ve karakterin üzerine çalıştım. Onun ruhuna girdim ve rolü üzerime giyebileceğimi hissettim"

NEREDE ÇEKİLİYOR?
Osmanlı döneminde geçen 'Payitaht Abdülhamid'in nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Dizinin çekimleri özel olarak kurulan Kocaeli SEKA Film Platosu'nda gerçekleşiyor.

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Bülent İnal Payitaht Abdülhamid

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