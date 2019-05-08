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Bülent Kökoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 08.05.2019 11:59 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'nda kaydedip sosyal medyada paylaştığı videoda, başörtülü vatandaşlara yönelik hakaret içerikli sözleri büyük tepki çeken Bülent Kökoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bülent Kökoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Bülent Kökoğlu’nun Facebook profilinden 28 Mart 2019’da bir video yayınladığı, Kökoğlu’nun alınan ifadesinde profilin kendisine ait olduğunu ve şikayete konu videoyu profilinde yayınladığını kabul ettiği belirtildi.

Sanık Kökoğlu’nun kendisini çekerek paylaştığı videoda, bir konuşma yaptığı, bu konuşmada, başörtülülerle ilgili sözler söylediği belirtilen iddianamede, sanığın beyanlarında halkın bir kesiminin dini değerleri nedeniyle aşağılandığının görüldüğü değerlendirilmesinde bulunuldu. İddianamede, sanık Bülent Kökoğlu’nun ‘’halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’’ suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerden Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. Kökoğlu'nun Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çektiği videoya ilşkin ''cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan soruşturması ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor.

Atatürk Havalimanında çektiği ve sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştığı videoda, Bülent Kökoğlu, başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği de kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, konunun önemi ve yasada öngörülen cezanın üst sınırını dikkate alarak, Kökoğlu’nun ”cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından tutuklanmasına hükmetmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
bülent kökoğlu Atatürk Havalimanı

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Hükümet üyeleri ve destekcileri dışında kim ne dese halkı kin nefret ve düşmanlığa tahrik diye suçlanıyor, en tepeden halkın yarısına ZİLLET diyene bişey yok
Bırakın bu gereksiz boş insanları.. Asıl Türkiye nin geldiği duruma göz atın haksızlıklar karşısında milletin düştüğü duruma bakın.. insanları ötekileştirmekle beraber birde insanların haklarına göz diktiler milletin iradesine saygı duymamakla beraber birde baskılarla seçimi kazanmaya çalıştılar.. Tek söz var oda; "Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz." Hz Ali
yani bu adam nasıl basörtülere hakaret edebilirki Hani bizde iyi bir söz var cuk diye oturmuş İnsan bir aynaya bakar kendi neye benziyor diye .ben bir sıfat yakıştıramadığım Allahın işte yaratağı bu varlığa baktıkca birşeye benzetiyorum ama Trbiyem el vermiyor yazamıyorum
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